Президент Польщі заявив про силове захоплення трибуналу і скликав консультації
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав нічні події навколо Конституційного трибуналу силовим захопленням конституційного органу. Він вимагає вивести з будівлі силовиків і скликає термінові консультації з парламентськими партіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Навроцького, яку транслювало польське видання Onet.
"Цієї ночі відбулося порушення громадського порядку Республіки Польща і силове захоплення конституційного органу держави", - заявив Навроцький.
За його словами, перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський теж не визнає законними дії людей, які, на думку президента, "узурпують владу" в трибуналі.
Навроцький закликав відновити правопорядок і вивести з території трибуналу силовиків, яких туди направив уряд. Він також наголосив, що допоміг потрапити до будівлі заступнику голови трибуналу Бартломею Соханському, якого вважає законним.
Через загрозу внутрішній безпеці країни президент скликав на 31 жовтня термінові консультації з представниками парламентських сил. Їхня мета, за словами Навроцького, - стабілізувати політичну ситуацію і відновити конституційний порядок.
Після заяви президента Соханський залишив свій кабінет. Він розповів, що його запевнили, ніби президента вже немає в будівлі, і назвав це обманом. Голова трибуналу Богдан Свєнчковський, якого не пустили всередину, назвав події "державним переворотом".
Міністр юстиції і генпрокурор Вальдемар Журек натомість заявив, що президент і його люди залишили будівлю і тепер її займають судді. За його словами, ситуація стабілізується. Поведінку президента Журек назвав скандальною і висловив сподівання, що прокуратура на неї відреагує. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський похвалив поліцію за те, що вона не допустила ескалації.
Депутати "Права і справедливості" тим часом стверджують, що в будівлі можуть затримати главу Канцелярії президента Збігнєва Богуцького, який заходив туди разом із Навроцьким.
Суть конфлікту в тому, що в Польщі сьогодні фактично два табори суддів Конституційного трибуналу, і кожен вважає нелегітимним інший.
Більшість нинішніх суддів призначили, коли при владі була партія "Право і справедливість". Уряд Дональда Туска, який прийшов до влади наприкінці 2023 року, вважає, що ПіС перетворила трибунал на політично залежний орган, а частину суддів призначила з порушеннями. Тому уряд не визнає рішень трибуналу і поступово змінює його склад.
Нинішній Сейм уже обрав нових суддів. Але президент Кароль Навроцький, якого підтримувала ПіС, відмовився привести до присяги трьох із шести обраних, а голова трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив їх до роботи. Саме судді нового складу ввечері 30 жовтня і відсторонили Свєнчковського та його заступника, після чого будівлю суду заблокувала поліція. Президент і опозиція називають це держпереворотом, уряд - відновленням законності.
Від того, хто контролює трибунал, залежить, чи зможе уряд Туска проводити свої реформи: трибунал вирішує, чи відповідають закони конституції. Уночі Навроцький прорвався до будівлі суду, біля якої тривали сутички протестувальників із поліцією.