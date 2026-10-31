Президент Польщі заявив про силове захоплення трибуналу і скликав консультації

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав нічні події навколо Конституційного трибуналу силовим захопленням конституційного органу. Він вимагає вивести з будівлі силовиків і скликає термінові консультації з парламентськими партіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Навроцького, яку транслювало польське видання Onet .

"Цієї ночі відбулося порушення громадського порядку Республіки Польща і силове захоплення конституційного органу держави", - заявив Навроцький.

За його словами, перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський теж не визнає законними дії людей, які, на думку президента, "узурпують владу" в трибуналі.

Навроцький закликав відновити правопорядок і вивести з території трибуналу силовиків, яких туди направив уряд. Він також наголосив, що допоміг потрапити до будівлі заступнику голови трибуналу Бартломею Соханському, якого вважає законним.

Через загрозу внутрішній безпеці країни президент скликав на 31 жовтня термінові консультації з представниками парламентських сил. Їхня мета, за словами Навроцького, - стабілізувати політичну ситуацію і відновити конституційний порядок.

Після заяви президента Соханський залишив свій кабінет. Він розповів, що його запевнили, ніби президента вже немає в будівлі, і назвав це обманом. Голова трибуналу Богдан Свєнчковський, якого не пустили всередину, назвав події "державним переворотом".

Міністр юстиції і генпрокурор Вальдемар Журек натомість заявив, що президент і його люди залишили будівлю і тепер її займають судді. За його словами, ситуація стабілізується. Поведінку президента Журек назвав скандальною і висловив сподівання, що прокуратура на неї відреагує. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський похвалив поліцію за те, що вона не допустила ескалації.

Депутати "Права і справедливості" тим часом стверджують, що в будівлі можуть затримати главу Канцелярії президента Збігнєва Богуцького, який заходив туди разом із Навроцьким.