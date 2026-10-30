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Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур

12:45 30.10.2026 Пт
10 хв
aimg Мілан Лєліч
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур Вибори в Ізраїлі (колаж РБК-Україна)
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Результати виборів в Ізраїлі вже відомі – ані блок на чолі з діючим прем'єром Беньяміном Нетаньягу, ані сіоністи-опозиціонери не змогли здобути необхідної більшості голосів. Попереду – тривала і складна коаліціада, в перспективі – ще одні, дострокові, вибори. 

Про підсумки виборів, можливий підкуп з боку Туреччини та Катару, перспективи нової кампанії проти Ірану, відносини з Україною та візит Володимира Зеленського до Ізраїлю – в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур

Головне:

  • Різниця з Україною: В Ізраїлі є тривалі паузи в бойових діях і повернулися біженці; в Україні війна безперервна та масштабніше переміщення. Через це в Ізраїлі можна проводити вибори, а в Україні ні.
  • Втручання у вибори: Розслідування підкупу арабських виборців іноземними грошима непокоїть владу, але на результати не вплине.
  • Безпека та Іран: Операція проти Ірану залежить від безпеки, а не виборів. Ослаблення Ірану вигідне Україні через його підтримку РФ.
  • Зв'язки з Україною: Відносини між країнами зміцнюються (Ізраїль допомогає з укриттями й енергетикою), але ставати посередником у мирних переговорах Ізраїль не планує.
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур (фото: прес-служба посольства Ізраїлю)

– Ізраїль подекуди наводять як приклад для України: він теж живе під постійними зовнішніми загрозами й веде активні бойові дії, проте країна все одно проводить вибори. Наскільки слушні такі паралелі? І якщо Україні врешті доведеться проводити вибори до того, як буде досягнуто тривалого миру, чи можемо ми перейняти щось із вашого досвіду?

– Я розумію таке порівняння, бо, як ви й сказали, певною мірою ситуація схожа: триває активний конфлікт. Але, на мою думку, важлива відмінність – в інтенсивності. В Ізраїлі вона зазвичай дуже висока, але недовго, а потім настають тривалі періоди, скажімо так, спокійнішого часу. Навіть зараз ми формально ще перебуваємо в певному стані війни з Іраном та іншими, але вибори можна провести нормально, бо зараз спокійно. Немає щоденних тривог і сповіщень.

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Тож у цьому сенсі, думаю, ситуації досить різні. Є й інша відмінність – переміщення населення. На початку війни, одразу після 7 жовтня 2023 року, люди залишали домівки, але сьогодні більшість цивільних змогла повернутися. Винятком лишаються невеликі громади з прикордоння із Сектором Гази, які досі переміщені. Проте виборча комісія подбала про них окремо, щоб вони змогли проголосувати.

Але загалом більшість людей повернулася до своїх громад і домівок. В Україні інакше: тут так багато переміщених людей і, звісно, немає можливості проводити вибори на лінії фронту чи на окупованих територіях.

За результатами виборів в Ізраїлі зрозуміло, що сформувати нову коаліцію буде непросто, і це може затягнутися. Чи несе це якісь ризики для країни та для ситуації в регіоні загалом?

– Нестабільність будь-де – це завжди певний ризик. Але в нас налагоджений стабільний перехід влади. Доки новий уряд не вдасться сформувати, виконувач обов’язків прем’єр-міністра й чинний уряд і далі керуватимуть повсякденними справами країни, як вони це й робили.

Тож з цієї точки зору загрози ширшої нестабільності немає. До того ж, для Ізраїлю такі затяжні коаліційні переговори не дивина, і вчитися, як із цим справитися, нам не треба. Сподіваюся, нам не доведеться знову проходити через це, але кілька виборчих циклів – теж не новина.

Саме про це моє наступне запитання: яка, на вашу думку, ймовірність того, що вашу країну знову втягнуть у чергову серію дострокових виборів, як це було кілька років тому?

– Гадаю, усі сподіваються цього уникнути, бо, як мінімум, це дорого коштує економіці: в Ізраїлі в день виборів дають вихідний, щоб заохотити людей іти голосувати. Крім того, це подовжує період нестабільності. Але, як ви й сказали, таке вже траплялося, і зрештою це призвело до досить стабільного уряду, який навіть відпрацював повний термін.

Попри напад 7 жовтня 2023 року, який є шаленим викликом для будь-якого уряду.

– Так, можна було б уявити, що така шокуюча й тяжка подія призведе до виборів, але цей уряд дотягнув до кінця свого терміну, а в Ізраїлі це теж трапляється нечасто.

Тож навіть якщо ми знову підемо на вибори, можливо, вони знову приведуть до ще стабільнішого уряду.

Чим ви можете пояснити таку високу явку серед арабських громадян? Центральна виборча комісія Ізраїлю доручила Шабаку (Загальна служба безпеки Ізраїлю – прим.) розслідувати можливий підкуп виборців, а в медіа як імовірно причетних називають Катар і Туреччину. Як ці звинувачення можуть вплинути на міжнародну ситуацію в регіоні та на результати виборів загалом, якщо підкуп буде доведено?

– Ситуація ще розвивається, тож остаточних відповідей немає. Для Ізраїлю це дуже тривожно. Ми дуже пишаємося своєю демократією, чесними й безпечними виборами, які проходили всі ці роки попри всі розбіжності, і тим, що ми все одно вміємо об’єднатися та поважати голос і думку одне одного.

Наскільки я розумію, подробиці зараз приховують через те, що йде розслідування. Є підозра, що іноземні гроші використовували, щоб заохотити виборців голосувати певним чином, а це, звісно, заборонено і є кримінальним правопорушенням.

І це дуже непокоїть: ніхто не хоче, щоб інша країна втручалася в демократичний процес у твоїй державі, давала людям гроші чи заохочувала їх винагородами голосувати певним чином.

Тож зараз ми чекаємо, поки спецслужби виконають свою роботу й проведуть розслідування. Наскільки я розумію, в день виборів також затримали людей, які намагалися роздавати гроші, а це, звісно, теж незаконно. Не думаю, що саме це звинувачення вплине на результати.

Тобто на розподіл мандатів?

– Так, але все має визначати виборча комісія, яку очолює суддя.

Одразу після виборів чинний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що з’явилася "унікальна нагода" впоратися з іранською загрозою. У Сполучених Штатах також широко обговорюють можливість нової кампанії після виборів до Конгресу. Чи правильно стверджувати, що після всіх цих виборів імовірність нової операції зросте?

– Важко сказати, бо тут ідеться про багато інформації, якої громадськість не знає. Тож оцінити складно. Від початку цього конфлікту це була така собі гра у демонстрацію сили з обох боків, і ніколи не знаєш, коли лідери кажуть щось погрозливе, а з цього нічого не виходить.

Я не вважаю, що самі вибори вплинуть на те, чи відбудуться нові дії в Ірані. Гадаю, більшість партій, які здобули значне представництво в парламенті, та різні представники розуміють, що питання національної безпеки стоїть вище будь-яких політичних розбіжностей і чвар. Тож, думаю, усі поставлять національну безпеку понад усе.

Як в Ізраїлі, так і серед іноземних спостерігачів багато хто стверджує, що рішення розпочати нову операцію проти Ірану може бути продиктоване суто політичними чинниками. Наскільки це так?

– Вважаю, що такі заяви є частиною політичної гри. Коли їх роблять, це може змінити сприйняття людьми різних політиків. Навіть медіа – гравець у політичній грі. Тож до таких заяв, у яких ту чи іншу сторону звинувачують у тому, що вона щось робить або не робить через вибори, варто ставитися обережно.

Я вважаю, що переважна більшість наших членів парламенту завжди ставить питання національної безпеки на перше місце.

Які можуть бути наслідки для всього регіону й зокрема для України, якщо нова ескалація все ж станеться, адже наші конфлікти так тісно пов’язані? Я маю на увазі ризик того, що увага до російсько-української війни знову ослабне, а нестача систем протиповітряної оборони, зокрема ракет до Patriot, які так потрібні й Україні, посилиться. До того ж зростуть ціни на нафту, а це, очевидно, вигідно нашому ворогу – Росії.

– Як ви сказали, у нас є певні спільні вороги чи спільні інтереси навіть у цих двох різних війнах. В інтересах України, звісно, зупинити втручання Ірану та його кампанію терору в різних країнах, зокрема його підтримку Росії у цьому питанні.

Сподіваюся, ми зможемо досягти своїх цілей у будь-якій майбутній кампанії чи навіть у нинішній американській економічній кампанії та позбавити іранський режим можливості підтримки різних проксі, а також партнерів, зброєю, технологіями тощо.

Є також конфлікт із хуситами в Саудівській Аравії. Хусити, звісно, іранські проксі. Це знову ж таки спосіб, у який вони намагаються впливати. Звісно, ще Хезболла. Тож, гадаю, в інтересах усіх, не лише Ізраїлю й навіть не лише України, а всього світу, зупинити цей режим, щоб він не діяв так і не підтримував усі ці терористичні організації та все це насильство.

Вони надають їм допомогу із підготовкою, зброєю, грошима. Грошима, які не йдуть їхнім громадянам. У них немає електрики. Немає пального. Немає ліків. Немає шкіл, бо гроші йдуть натомість на якихось проксі.

Чи варто очікувати змін у відносинах між Ізраїлем і Україною після цих виборів?

– Відносини останнім часом, можна сказати, покращуються – міністри з обох країн побували з візитами одне в одного. Нещодавно в Україні був міністр Елькін, а міністр Качка їздив до Ізраїлю.

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Тож ми побачили досить помітне зміцнення відносин, а також заяви обох сторін із певних питань. Я сподіваюся, що ця тенденція триватиме, а Ізраїль і далі зможе підтримувати Україну в питаннях, пов’язаних із подоланням травми. Зараз ми працюємо над передачею кількох укриттів Сумам, а згодом і іншим регіонам України.

Також сподіваюся, що ми й надалі зможемо підтримувати Україну в енергетиці, як і минулої зими. Для нас справді важливо підтримувати Україну в скрутний для неї час.

Ви згадали низку візитів високого рівня, а як щодо двосторонніх візитів президента Зеленського чи прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу чи когось іншого? Їх обговорюють? Чи можуть вони відбутися в майбутньому?

– Ми дуже хотіли б це побачити. Але, як ви розумієте, зараз у нас виконувач обов’язків прем’єр-міністра. Сподіваюся, що після виборів чи після того, як новий уряд складе присягу, вдасться організувати такі візити. Це було б чудово. Гадаю, це могло б посприяти подальшому зміцненню відносин між нашими країнами.

Чи може Ізраїль найближчим часом знову стати посередником у переговорах про припинення російсько-української війни, у яких останнім часом знову з’явилася активність?

– Звісно, Ізраїль завжди готовий у міру своїх можливостей допомагати в будь-яких мирних переговорах, бо ми цінуємо мир і ставимо цінність життя понад усе.

Але, гадаю, цього залучення, імовірно, не бажає й не просить жодна зі сторін. Це схоже на ситуацію, коли забагато кухарів на одній кухні.

Є стільки інших країн, які допомагають, і я не сумніваюся, що всі вони хочуть якнайкращого для обох сторін, хочуть припинити насильство й зупинити війну. Але можна дійти до ситуації, коли залучень і пропозицій вже забагато, і все тільки заплутується.

Тож, гадаю, краще дати можливість процесу, що вже триває, дійти до кінця. Є процес, який очолюють США, і ми дуже хотіли б побачити, що вони дійдуть до якогось результату.

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