Маркарова назвала главную задачу Минфина до окончания выборов

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Минфин должен сохранить стабильность

Украина в первую очередь должна сохранить макроэкономическую стабильность. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время конференции Ukraine Reform Conference в Торонто.

Как отметила Маркарова, сейчас в Украине - критический момент, поскольку страна находится в конце политического цикла.

Министр напомнила, что экономический рост сохраняется уже 14 кварталов подряд, а уровень инфляции снижается.

"Необходимо сохранить макроэкономическую стабильность. Это задача номер один", - сказала она.

В то же время Маркарова заявила, что стране нужно сохранить и темпы экономического роста. "Это не будет так легко, как прежде. Надо заняться более глубокими секторальными реформами", - сказала она и отметила, что это реформы в сфере землепользования, реформы правоохранительных органов, создание безопасной среды для бизнеса и прямых инвестиций.

"У нас есть все рецепты, мы знаем, что делать, но вопрос, как быстро мы можем этого достичь. Почему мы изменяемся не так быстро, как бы того хотелось? Дело в трех направлениях, которые требуют дальнейшего реформирования. Это верховенство права, развитие инфраструктуры и повышение производительности", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, в июне Национальный банк определил ключевые риски для Украины. Ключевой риск для финансовой стабильности - неблагоприятное для государства развитие событий вокруг "ПриватБанка". Ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности является пауза в сотрудничестве между Украиной и МВФ, которая удорожает рефинансирование государственного долга, в частности на международных рынках частного капитала.

Напомним, председатель НБУ Яков Смолий во время выступления в Верховной раде 17 января заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.