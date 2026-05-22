Франція підтримує діалог з Китаєм, щоб переконати РФ припинити війну в Україні, - МЗС

08:56 22.05.2026 Пт
2 хв
У Парижі переконані, що Пекін може вплинути на Москву
aimg Тетяна Степанова
Франція підтримує діалог з Китаєм, щоб переконати РФ припинити війну в Україні, - МЗС Фото: президент Франції Еммануель Макрон та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Франція підтримує діалог з Китаєм задля того, щоб закликати його вплинути на Росію та досягти припинення війни проти України.

Про це заявив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Те, що ми спостерігаємо, - це надзвичайно викривлені, незбалансовані відносини між РФ та Китаєм, особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах", - сказав Конфаврьо, коментуючи візит Путіна до КНР.

За його словами, Франція підтримує постійний діалог з Китаєм, аби передавати сигнали щодо війни Росії проти України.

"Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії", - зазначив речник.

Він пов’язав відповідь Парижа на посилення китайсько-російської взаємодії з пріоритетами французького головування в G7, яке зосереджене на подоланні глобальних економічних дисбалансів.

"Це пріоритет, який стає ще важливішим у контексті глобальної безпеки, що дедалі більше загострюється", - наголосив Конфаврьо.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, 20 травня у Пекіні відбулася зустріч між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорювали, зокрема, партнерство та війну в Ірані.

Глава Кремля приїхав до Пекіна з конкретним завданням - добитися від лСі Цзіньпіна згоди на будівництво нового газопроводу. Але переговори закінчилися без угоди - і без конкретних термінів.

Після завершення візиту аналітик Андрій Коваленко пояснив логіку Китаю: Пекін свідомо тримає Москву у слабкій позиції, щоб мати доступ до дешевих російських ресурсів та не брати на себе зайвих ризиків.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що нездатність Путіна домогтися підписання угоди з Пекіном щодо будівництва нового газопроводу свідчить про нинішні обмеження російсько-китайської співпраці.

Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
