Рубіо вперше зустрінеться з міністрами НАТО після сумнівів Трампа щодо участі в Альянсі
Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з союзниками по НАТО після того, як американський лідер Дональд Трамп поставив під сумнів Альянс через розбіжності щодо війни в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Швеції Рубіо заявив, що Трамп "дуже розчарований" членами Альянсу, які не дозволили США використовувати бази на їхній території для війни, зокрема, Іспанію.
"У вас є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз – тоді чому ви в НАТО? Це дуже справедливе питання", – сказав держсекретар журналістам у Маямі.
При цьому він визнав, що є і ті країни-союзники, які дійсно допомогли Штатам у війні.
"Справедливості заради, інші країни НАТО були дуже корисними. Але нам потрібно це обговорити", - заявив Рубіо.
Як відомо, Трамп гостро розкритикував членів НАТО за те, що вони не роблять більше для підтримки американо-ізраїльської військової кампанії. Він заявив, що розглядає можливість виходу США з Альянсу, і поставив під сумнів, чи зобов'язаний Вашингтон дотримуватися свого пакту про взаємну оборону.
Представники НАТО своєю чергою наголосили, що США не просили 32-членний Альянс брати участь у війні в Ірані, але багато членів виконали зобов'язання дозволити американським військам використовувати їхній повітряний простір і бази на їхній території.
Європейські занепокоєння щодо ставлення Трампа до НАТО цього року також загострилися через прагнення президента США придбати Гренландію, територію Данії, що є членом НАТО.
Очікується, що на зустрічі у шведському місті Гельсінгборг європейські міністри спробують заспокоїти США, наголосивши на своїй готовності допомогти зі свободою судноплавства в Ормузькій протоці та взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку.
Видання наголошує, що побоювання європейців щодо зобов'язань президента США перед НАТО посилилися через рішення вивести 5000 військовослужбовців з Європи, яке американські чиновники пов'язали з критикою канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем стратегії війни Трампа проти Ірану.
Союзники Вашингтона також були збентежені та стурбовані тим, як було повідомлено про це рішення. Спочатку офіційні особи США заявили, що війська будуть виведені з Німеччини, але пізніше заявили, що відкладуть розгортання бригади до Польщі.