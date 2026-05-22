Росія атакувала Україну дронами, є прильоти: як впоралась ППО

У ніч на 22 травня Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила більшість повітряних цілей, однак частина дронів все ж влучила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що атака триває. В повітряному просторі є декілька БПЛА.

Зафіксовано 7 влучань ударних БпЛА на 5 локаціях та падіння уламків збитих дронів ще на 5 територіях.

Загалом, за попередніми даними, вдалося збити або подавити 115 дронів типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інших.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у війні може наближатися переломний момент.

Він наголосив, що міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

Найближчим завданням окупантів є захоплення Сум або Харкова. Ми писали, що російські війська можуть розглядати сценарії наступальних дій у напрямку Сумської або Харківської областей.