ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Україну дронами, є прильоти: як впоралась ППО

09:25 22.05.2026 Пт
1 хв
ППО знешкодила більшість цілей, але без наслідків не обійшлось
aimg Олена Чупровська
Росія атакувала Україну дронами, є прильоти: як впоралась ППО Фото: Ніч під ударами дронів РФ - ППО працювала по всій країні (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 22 травня Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила більшість повітряних цілей, однак частина дронів все ж влучила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також: 5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі

До відбиття удару залучали різні підрозділи Сил оборони України:

  • авіацію
  • зенітні ракетні війська
  • підрозділи радіоелектронної боротьби
  • мобільні вогневі групи
  • безпілотні системи

Загалом, за попередніми даними, вдалося збити або подавити 115 дронів типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інших.

Наслідки ударів

Попри роботу ППО, частина безпілотників все ж досягла цілей.

Зафіксовано 7 влучань ударних БпЛА на 5 локаціях та падіння уламків збитих дронів ще на 5 територіях.

Повідомляється, що атака триває. В повітряному просторі є декілька БПЛА.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у війні може наближатися переломний момент.
Він наголосив, що міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

Найближчим завданням окупантів є захоплення Сум або Харкова. Ми писали, що російські війська можуть розглядати сценарії наступальних дій у напрямку Сумської або Харківської областей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
Аналітика
З вересня плануємо перехід до очного навчання: Тетяна Кагановська, ректор ХНУ ім. Каразіна
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна З вересня плануємо перехід до очного навчання: Тетяна Кагановська, ректор ХНУ ім. Каразіна