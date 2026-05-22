Головна » Життя » Суспільство

Град і шквали накриють окремі регіони України: де сьогодні розгуляється негода

07:00 22.05.2026 Пт
2 хв
Сьогодні Україну знову накриє нестійка погода
aimg Ірина Глухова
Град і шквали накриють окремі регіони України: де сьогодні розгуляється негода Фото: синоптики дали прогноз погоди на 22 травня (Getty Images)
Сьогодні, 22 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. У частині регіонів можливі град і шквали, однак температура повітря залишатиметься по-літньому високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

"Бо атмосфера повсюди нестійка, гуляють атмосферні фронти, низький атмосферний тиск - тому дощі по типу літніх можливі практично повсюди в Україні", - повідомила Діденко.

Як уточнили в Укргідрометцентрі, по всій країні буде хмарно з проясненнями.

Вночі дощі прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Вдень короткочасні дощі та грози очікуються майже по всій Україні, окрім більшості західних областей.

У південних, більшості центральних та Харківській областях місцями можливі град і шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду.

Вітер буде північний та північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Карпатах вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря сьогодні залишатиметься високою. Вдень очікується від +24 до +28 градусів, у східних областях - від +25 до +30 градусів. У західних регіонах буде трохи свіжіше - від +20 до +24 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 22 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують нестійку погоду з короткочасними грозовими дощами.

Діденко попередила, що навіть невеликий дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу.

Температура у Києві вдень підніметься до +28 градусів.

