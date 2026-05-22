Поліція викрила псевдобанкірів, які ошукали українців на мільйони гривень

Правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які під виглядом співробітників банків ошукали десятки українців майже на 3 млн гривень. Зловмисники діяли через мережу кол-центрів та використовували методи соціальної інженерії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію Дніпропетровщини.

За даними слідства, учасники схеми телефонували громадянам, представляючись працівниками служби безпеки банків. Людей переконували, що з їхніх рахунків нібито намагаються зняти гроші, оформити кредит або провести підозрілі транзакції.

Щоб "врятувати" кошти, потерпілим пропонували переказати гроші на так звані безпечні рахунки, які контролювали шахраї. Для цього фігуранти використовували підконтрольні банківські картки, рахунки дропів та криптовалютні сервіси.

Як встановили кіберполіцейські, схема діяла з вересня 2025 року до травня 2026 року. Наразі правоохоронці вже встановили 22 потерпілих. Загальна сума збитків становить майже 3 млн гривень.

Поліцейські провели близько 40 обшуків у Дніпропетровській області. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, готівку та чорнові записи.

Десятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Частині фігурантів суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У поліції додали, що окремі дзвінки потерпілим здійснювалися також із тимчасово окупованих територій України. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та остаточну кількість потерпілих.