У США схвалили можливий продаж Україні обладнання та послуг для ЗРК HAWK
Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Орієнтовна вартість пакета становить 108,1 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Держдепу.
Згідно з анонсом, Кабмін України запросив:
- закупівлю збірних щоглових причепів;
- капітальний ремонт і технічне обслуговування;
- запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення;
- інженерно-технічну підтримку з боку уряду США і підрядників;
- та інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM HAWK.
Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation.
"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", - заявили в Держдепі.
Також там додали, що продаж поліпшить спроможності України з протидії поточним і майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона "без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили".
Що ще відомо
Нагадаємо, у лютому Держдеп США теж схвалив потенційний продаж військового обладнання для України на 185 млн доларів. У пресрелізі було сказано, що Кабмін запитував закупівлю обладнання для транспортних засобів і систем озброєння, які поставляються армією США.
Також ми писали, що того самого місяця постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон буде надавати Києву наступальне озброєння доти, доки не буде підписано мирну угоду.