Бензин подорожчав, але не скрізь: актуальні ціни на АЗС 22 травня

08:45 22.05.2026 Пт
2 хв
Бензин на одній із мереж АЗС за добу подорожчав одразу на 1 гривню
aimg Марія Кучерявець
Бензин подорожчав, але не скрізь: актуальні ціни на АЗС 22 травня Фото: на одній з АЗС зміна цінників перед вихідними (Getty Images)
Порівняно з попереднім днем, у п'ятницю, 22 травня, ситуація на найбільших автозаправних станціях України залишається переважно стабільною. Проте на одній із мереж зафіксовано зміну вартості однієї з позицій бензину.

РБК-Україна розповідає, скільки сьогодні коштує бензин, дизель і автогаз на АЗС та де змінилася вартість пального.

Головне:

  • Бензин: на АЗС OKKO, WOG та SOCAR ціни залишилися незмінними, тоді як державна "Укрнафта" підвищила вартість А-92.
  • ДП: вартість дизельного пального на АЗС зафіксувалася на рівні попереднього дня.
  • Автогаз: цінники на автомобільний газ у всіх чотирьох великих мережах АЗС залишилися повністю стабільними.

Що змінилося на АЗС

У великих мережах OKKO, WOG, SOCAR ціни на всі види пального (бензин, дизельне пальне та автомобільний газ) залишилися на рівні попереднього дня без жодних змін.

Державна "Укрнафта" змінила ціну на одну позицію пального. Так, бензин А-92 подорожчав на 1,00 грн - з 68,90 грн до 69,90 грн.

Бензин подорожчав, але не скрізь: актуальні ціни на АЗС 22 травня

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 22 травня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на решту марок бензину (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельне пальне та газ у цій мережі залишилися незмінними.

Деталізація цін на АЗС 22 травня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
