Рютте вигадав план, як утримати Трампа від виходу США з НАТО

07:33 22.05.2026 Пт
Виробництво оборонної продукції буде пріоритетною темою зустрічі міністрів НАТО в Гельсінгборзі
aimg Юлія Маловічко
Рютте вигадав план, як утримати Трампа від виходу США з НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рюттте (Getty Images)
Генсек НАТО Марк Рютте хоче зосередити увагу на угодах в оборонній промисловості, щоб закрити значний дефіцит виробництва в Європі та зберегти США, як союзника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела POLITICO.

Рютте має новий план, щоб не дати Дональду Трампу відвернутися від НАТО: пообіцяти нові оборонні угоди, вигідні для США.

За словами трьох високопоставлених дипломатів НАТО, генеральний секретар НАТО останніми тижнями очолив кампанію щодо значного збільшення виробництва та обсягів оборонних угод, прагнучи зробити липневий саміт лідерів альянсу в Анкарі успішним.

За їхніми словами, це спрямовано на подолання реального дефіциту в Європі, а також на створення економічної аргументації, яка знаходить відгук у Трампа.

"Я вважаю, що це дуже добре, що Рютте наголошує на цьому в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу оперативну сумісність і виробляти більше і дешевше", - сказала міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард виданню.

"Нам потрібно продовжувати торгувати та продовжувати виробляти зброю разом, і США мають деякі унікальні можливості», - додала вона.

План Рютте також є "гарною новиною для США", зазначив один із дипломатів.

Але будь-які зусилля щодо глибокого залучення альянсу до оборонних угод, ймовірно, спричинять зіткнення з ЄС, який оприлюднив правові пропозиції та позики на мільярди, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості блоку.

"Зосередження уваги на промисловості має цілковитий сенс, щоб відволікти увагу від розбіжностей в інших сферах", - сказала Герлінде Ніхус, колишня давня посадовець НАТО.

Як відомо, Дональж Трамп та його оточення неодноразово натякали про можливий вихід США з НАТО, оскільки союзники відмовились допомогати Вашингтону в операції проти Ірану. Ще одна причина - далеко не всі в Альянсі готові витрачати щороку на оборону 5% ВВП, на чому наполягав американський лідер.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Марко Рубіо їде на зустріч міністрів НАТО, щоб донести до них обурення Трампа їхньою поведінкою та обговорити певні моменти. Однак, як говорив Рубіо, є і ті країни, які хоч якимось чином пішли назустріч Штатам у вирішенні конфлікту на Близькому Сході.

Рубіо вперше зустрінеться з міністрами НАТО після сумнівів Трампа щодо участі в Альянсі
