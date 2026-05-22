Рютте вигадав план, як утримати Трампа від виходу США з НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте хоче зосередити увагу на угодах в оборонній промисловості, щоб закрити значний дефіцит виробництва в Європі та зберегти США, як союзника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела POLITICO.

Рютте має новий план, щоб не дати Дональду Трампу відвернутися від НАТО: пообіцяти нові оборонні угоди, вигідні для США.

За словами трьох високопоставлених дипломатів НАТО, генеральний секретар НАТО останніми тижнями очолив кампанію щодо значного збільшення виробництва та обсягів оборонних угод, прагнучи зробити липневий саміт лідерів альянсу в Анкарі успішним.

За їхніми словами, це спрямовано на подолання реального дефіциту в Європі, а також на створення економічної аргументації, яка знаходить відгук у Трампа.

"Я вважаю, що це дуже добре, що Рютте наголошує на цьому в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу оперативну сумісність і виробляти більше і дешевше", - сказала міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард виданню.

"Нам потрібно продовжувати торгувати та продовжувати виробляти зброю разом, і США мають деякі унікальні можливості», - додала вона.

План Рютте також є "гарною новиною для США", зазначив один із дипломатів.

Але будь-які зусилля щодо глибокого залучення альянсу до оборонних угод, ймовірно, спричинять зіткнення з ЄС, який оприлюднив правові пропозиції та позики на мільярди, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості блоку.

"Зосередження уваги на промисловості має цілковитий сенс, щоб відволікти увагу від розбіжностей в інших сферах", - сказала Герлінде Ніхус, колишня давня посадовець НАТО.