Компанія SpaseX скасувала спробу запустити ракету Starship: у чому причина

У четвер компанія Ілона Маска SpaseX відклала спробу запуску ракети Starship V3. Інженерам не вдалося усунути низку проблем, які виникли в останню хвилину перед запуском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN .

Планувалося, що Starship здійснить свій 12 політ із космодрому компанії SpaceX у Південному Техасі, більш відомого як Starbase. Але в останню хвилину перед запуском, який неодноразово переносили, менеджер із комунікацій SpaseX Ден Хоут сказав, що спробу перенесено.

"Ми розраховуємо зробити ще одну спробу польоту завтра, але, зрозуміло, стежте за нашими повідомленнями в соцмережах", - додав він.

Що пішло не так

Спочатку запуск Starship планувався на 19:00 за місцевим часом (02:00 за Києвом). Пізніше зліт перенесли на 19:30.

Після боротьби з негодою, в останній момент над стартовим майданчиком встановилося ясне небо, що дало змогу SpaseX призначити старт наприкінці 90-хвилинного стартового вікна.

Однак далі, коли таймер зворотного звіту наблизився до позначки в одну хвилину - серія автоматичних блокувань почала збивати систему.

Ден Гоут перерахував кілька проблем, які призвели до призупинення польоту:

неполадка з паливопроводом, прикріпленим до Starship;

несправність датчика на ракетній вежі;

і, вочевидь, проблема із системою водяного зрошення.

Наразі незрозуміло, яка саме з цих проблем - всі мої одна - змусили компанію відмовитися від запуску, але зрозуміло одне - ще одна спроба може бути завтра о 18:15, якщо інженери усунуть перераховані вище помилки.

Крім цього, SpaceX може знадобитися поповнити запаси палива і окислювача в масивних баках, які оточують стартовий майданчик, щоб бути готовою до наступної спроби.

"Нова ракета, новий стартовий майданчик - ми багато дізнаємося про ці системи, коли запускаємо їх уперше, і ми не можемо усунути всі ці неполадки в останні секунди перед стартом. Але це, по суті, перетворює все це на генеральну репетицію", - додав Хуот.

Зазначимо, що ця місія, перша за кілька місяців, ознаменує довгоочікуваний дебют модернізованої версії апарата, що отримала назву Version 3 або V3. Минулого року у SpaseX виникло кілька проблем із прототипом Starship V2.