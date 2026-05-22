Долар на рекорді в НБУ: що з курсом в банках та чи переписали обмінники цінники 22 травня

08:51 22.05.2026 Пт
4 хв
Який курс долара сьогодні і де дешевше купити валюту?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Попри мінімальне зростання офіційного курсу долара до чергового рекорду у 44,23 грн, готівкові обмінники вирішили утримати позиції на рівні 44,10 грн за купівлю. У касах банків ситуація різноспрямована: долар у "Пумбі" пішов униз, тоді як вартість євро у Monobank злетіла одразу на 27 копійок.

За скільки сьогодні продають та купують валюту популярні банки та обмінні пункти - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Новий рекорд НБУ: Офіційний курс долара знову оновив історичний максимум і становить 44,23 гривні.
  • Стабільність в обмінниках: Попри рекорд регулятора, готівковий долар зранку не змінився: купівля - 44,10 грн, продаж - 44,00 грн. Євро трохи просіло до 51,60 грн.
  • Середні курси у банках: Купити долар у середньому можна по 44,44 грн, а здати дорожче - по 43,98 грн. Середній євро піднявся до 51,72 грн.
  • Падіння долара в "Пумбі": Банк знизив курс на 10 копійок - до 44,50 грн у касах та 44,30 грн для карток.
  • Стрибок євро в Monobank: Вартість європейської валюти в додатку злетіла одразу на 27 копійок - до 51,80 грн.
  • Курси в Приваті та Ощаді: Державні фінустанови утримують вчорашні позиції. У ПриватБанку долар коштує 44,45 грн, в Ощадбанку у застосунку - 44,40 грн.

Курс валют в обмінниках

Вчора Нацбанк знову встановив історичний максимум для курсу долара. Зростання хоч і мінімальне - плюс одна копійка, втім долар встановив черговий рекорд. Офіційний курс на сьогодні - 44,23 гривні.

Після вчорашнього зростання сьогодні вранці обмінники заспокоїлись і тримають позиції без змін. За даними порталу Minfin, долар сьогодні можна купити по 44,10 гривні,а здати - по 44 гривні.

Євро ж в обмінниках знизилось на 3 копійки - курс для покупки становить 51,60 гривню. Здати ж можна як і вчора - по 51,40 гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 22 травня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обмінниках на 22 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки також тримають позиції попереднього дня і середній курс для купівля долара становить 44,44 гривні, а от здати валюту сьогодні можна трохи дорожче - 43,98 (+8 коп) гривні.

Євро ж в банках трохи зросло: купити можна по 51,72 (+7 коп) гривні, а здати - по 51,10 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах та для карток по вчорашньому курсу без змін - 44,45 гривні та 44,44 гривні відповідно. Євро ж в касах трохи подешевшало - 51,75 (-5 коп) гривня, а для карток курс залишається без змін - 51,81 гривню.

Ощадбанк продає валюту по такому ж курсу, як і вчора вранці. Долар у мобільному застосунку та карткою можна купити по 44,40 гривні та 44,50 гривні відповідно. Євро ж у мобільному "Ощаді" та для карток коштує 51,60 гривню та 51,80 гривню відповідно.

А от у "Пумбі" курс долара впав, купити валюту у відділеннях банку та карткою сьогодні можна на 10 копійок дешевше - 44,50 гривні та 44,30 гривні відповідно. Курс євро для покупки без змін - 52 гривні.

У Monobank курс долара без змін - 44,43 гривні, а от вартісь євро зросла на 27 копійок - до 51,80 гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевша пропозиція діє в готівкових обмінниках, де курс становить 44,10 грн. Серед банків найнижчий цінник тримає Ощадбанк у мобільному застосунку (44,40 грн) та Monobank (44,43 грн). Найдорожче купівля обійдеться в касах ПриватБанку (44,45 грн) та у відділеннях "Пумб" (44,50 грн).

Здати долар: Найвигідніше здавати валюту в обмінниках, де її приймають по 44,00 грн. У касах банків середній курс прийому трохи нижчий - 43,98 грн.

Купити євро: Найдешевший варіант купівлі готівкою - в обмінниках, де курс знизився до 51,60 грн, а також у мобільному додатку Ощадбанку (51,60 грн). У ПриватБанку готівковий євро коштує 51,75 грн, а у Monobank курс зріс до 51,80 грн. Найвищий цінник утримує "Пумб" (52,00 грн).

Здати євро: Найдорожче європейську валюту приймають в обмінниках, де курс становить 51,40 грн. У банках середній курс здачі є нижчим і становить 51,10 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

