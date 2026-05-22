Головна » Новини » У світі

На Європу суне аномальна спека

10:20 22.05.2026 Пт
У яких країнах буде найспекотніше?
Тетяна Степанова
Фото: наступного тижня Європу накриє аномальна спека (Getty Images)
Найближчими днями Європу накриє перша потужна хвиля літньої спеки. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягне місячних рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За прогнозами метеорологів, зона високого тиску (антициклон), яка прогріває повітря під час його стиснення ближче до землі, затримається над континентом і підніме температуру на рівень до 11 °C вище кліматичної норми.

Аномальна спека стрімко посилиться вже під час цих вихідних у Великій Британії: за даними британського Метеорологічного офісу (Met Office), 24 травня денний максимум у Лондоні сягне +32°C.

Офіційний початок літа настане лише за кілька тижнів, проте довгострокові погодні тенденції на континенті, який прогрівається найшвидше у світі, вказують на часті хвилі спеки та екстремальні температури в наступні місяці.

Як зазначають метеорологи, ситуація погіршується тим, що високі температури вже починають висушувати вологу з ґрунтів у північній половині Європи.

"Це може заблокувати систему високого тиску, що ще більше посилить спеку, спровокує подальше зростання температури та заблокує опади - у такий спосіб виникає стійке замкнене коло", - пояснила метеоролог компанії Atmospheric G2 Емі Ходжсон.

Французька урядова служба прогнозу погоди Meteo-France очікує, що внаслідок зміни клімату хвилі спеки приходитимуть як раніше, так і пізніше протягом літнього сезону.

Протягом найближчих днів максимальна температура в Парижі підніметься до +31°C, а на південному заході країни - до +35°C.

Очікується, що найекстремальніша спека вдарить по Іспанії. За даними державного метеорологічного агентства AEMET, у регіонах Гвадіана та Гвадалківір стовпчики термометрів можуть піднятися до +38°C.

Спека в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають, що літо 2026 буде спекотним - на пару градусів теплішим за норму.

Україна - не виключення. Попри дощі останніми тижнями, влітку в Україні прогнозують спеку.

За словами екс-очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького, через зруйновану генерацію тривала спека понад +35°C в Україні гарантовано призведе до обмежень споживання електроенергії - самого лише імпорту не вистачить.

Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів
Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів