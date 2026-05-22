ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Знову атака дронів. У Росії перекрили виїзд із Ярославля в бік Москви

03:15 22.05.2026 Пт
2 хв
Що відомо про чергову атаку дронів?
aimg Едуард Ткач
Знову атака дронів. У Росії перекрили виїзд із Ярославля в бік Москви Фото: губернатор Ярославської області закликав об'їжджати трасу (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч на 22 травня Росія знову зазнала атаки невідомих дронів. На тлі загрози безпілотників влада вирішила перекрити виїзд із Ярославля в бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Один з найбільших НПЗ Росії частково зупинився після атаки дрона, - Reuters

Для початку зазначимо, що ніч почалася з публікації мера Москви Сергія Собяніна про те, що сили ППО нібито засекли два дрони, які летіли на столицю РФ.

Через годину росіяни почали скаржитися, що чують вибухи в Ярославлі. Загалом було чути близько 15-20 "потужних ударів", а перед цим у місті спрацювали сирени через загрозу атаки безпілотників.

Буквально за 20 хвилин губернатор регіону Михайло Євраєв відзвітував, що область була атакована невідомими дронамі, і що на цьому тлі перекрито трасу, яка веде з Ярославля до Москви.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку і його околиць, або обирайте маршрут минаючи цю ділянку", - написав він у Telegram.

Паблік SHOT уточнює, що йдеться про ділянку траси М-8 на виїзді з Ярославля.

Додамо, що наразі невідомо, чи було щось атаковано в Ярославлі.

Удари по РФ

Нагадаємо, за даними Reuters, практично всі найбільші НПЗ у центральній частині Росії повністю зупинили або істотно скоротили виробництво палива. Це сталося на тлі масштабних атак українських безпілотників.

Зокрема, сукупна потужність російський підприємств, які частково або повністю припинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік.

Також ми писали, що згідно з опитуванням фонду "Общественное мнение", обстріли території РФ стали турбувати росіян більше, ніж новини з фронту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Ярославль Дрони
Новини
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким