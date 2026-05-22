Знову атака дронів. У Росії перекрили виїзд із Ярославля в бік Москви

У ніч на 22 травня Росія знову зазнала атаки невідомих дронів. На тлі загрози безпілотників влада вирішила перекрити виїзд із Ярославля в бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Для початку зазначимо, що ніч почалася з публікації мера Москви Сергія Собяніна про те, що сили ППО нібито засекли два дрони, які летіли на столицю РФ.

Через годину росіяни почали скаржитися, що чують вибухи в Ярославлі. Загалом було чути близько 15-20 "потужних ударів", а перед цим у місті спрацювали сирени через загрозу атаки безпілотників.

Буквально за 20 хвилин губернатор регіону Михайло Євраєв відзвітував, що область була атакована невідомими дронамі, і що на цьому тлі перекрито трасу, яка веде з Ярославля до Москви.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку і його околиць, або обирайте маршрут минаючи цю ділянку", - написав він у Telegram.

Паблік SHOT уточнює, що йдеться про ділянку траси М-8 на виїзді з Ярославля.

Додамо, що наразі невідомо, чи було щось атаковано в Ярославлі.