Ціни на нафту знову "летять" вгору після тижня обвалу

08:43 22.05.2026 Пт
2 хв
Про що попередили аналітики?
aimg Ірина Глухова
Ціни на нафту знову "летять" вгору після тижня обвалу Фото: ціни на нафту знову зростають (Getty Images)
Сьогодні, 22 травня, світові ціни на нафту зросли, однак залишаються на шляху до тижневого падіння - все через невизначеність навколо переговорів США та Ірану і заблоковану Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Bloomberg дав невтішний прогноз щодо цін на нафту на найближчий рік

Ціни сьогодні

Ф'ючерси на нафту марки Brent Crude зросли на 1,66 долара, або 1,6%, до 104,24 долара за барель станом на 04:05 за Гринвічем.

Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на 1,11 долара, або 1,2%, до 97,46 долара за барель.

Попри це, за підсумками тижня Brent подешевшала на 4,6%, а WTI - на 7,6%. Ціни різко коливалися через зміну очікувань щодо можливого мирного врегулювання.

Чому все залежить від Ірану

Високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що розрив у переговорах зі США скоротився.

Державний секретар США Marco Rubio також заявив про "деякі хороші ознаки" у переговорах, однак сторони досі не дійшли згоди щодо запасів урану Тегерана та контролю над Ормузькою протокою.

Що кажуть аналітики

"Ціни на нафту знижуватимуться лише тоді, коли фундаментальні показники нафти суттєво підвищаться, що, схоже, триватиме до 2027 року", - заявив головний економіст із сировинних товарів Capital Economics Девід Окслі.

Сировинний аналітик Сатору Йошіда прогнозує, що наступного тижня ціна WTI залишатиметься в межах 90-110 доларів за барель.

Тим часом підрозділ Fitch Solutions BMI підвищив середній прогноз ціни Brent на 2026 рік з 81,50 до 90 доларів за барель.

Це пояснюють дефіцитом поставок, необхідністю ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури Близького Сходу та тривалим періодом нормалізації після конфлікту.

ОПЕК+ може збільшити видобуток

Сім провідних країн-виробників нафти ОПЕК+, ймовірно, домовляться про незначне підвищення видобутку в липні на зустрічі 7 червня. Втім, поставки кількох країн досі перервані через війну з Іраном.

Коливання цін на нафту

Нагадаємо, 11 травня світові ціни на нафту різко зросли після того, як президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на американську мирну ініціативу неприйнятною.

Додатковий тиск на ринок спричинила атака на атомну електростанцію в Об'єднані Арабські Емірати, після чого котирування продовжили зростання.

Втім уже 20 травня ціни частково відіграли позиції та знизилися приблизно на 1% після заяви Трампа про "швидке завершення" війни в Ірані

