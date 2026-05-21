У Кабміні пообіцяли вирішити питання низьких зарплат на ЧАЕС

Міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко заявили, що уряд працює над вирішенням питання низьких зарплат працівників Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Питання зарплат підняли на державному рівні

Під час обговорення роботи Чорнобильської АЕС прозвучало звернення про те, що співробітникам раніше обіцяли зберегти рівень середньої зарплати на рівні діючих атомних станцій.

Однак наразі виплати, як зазначалося, залишаються значно нижчими і в окремих випадках відрізняються більш ніж удвічі.

У зв'язку з цим уряд попросили окремо опрацювати питання додаткового фінансування.

Що заявили в Міненерго

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що після заходів до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС було проведено наради безпосередньо в зоні відчуження.

За його словами, необхідні розрахунки вже підготовлено, а звернення направлено до Міністерства фінансів.

Він зазначив, що питання обговорювалося спільно з прем'єр-міністром і Мінфіном, а додаткове фінансування планується передбачити окремо.

Також міністр наголосив, що досягнуто домовленості про підвищення рівня зарплат працівників ЧАЕС до показників "Енергоатому". За його словами, керівництво компанії підтримує такий підхід.

Коли можуть ухвалити рішення

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив отримання відповідного запиту від Міністерства енергетики.

За його словами, подальші кроки залежатимуть від розгляду бюджету.

Він заявив, що в разі необхідності зміни можуть бути внесені до другого читання бюджету.

При цьому Марченко висловив сподівання, що питання вдасться врегулювати вже найближчим часом, орієнтовно до червня.