Хвилину мовчання тепер оголошуватимуть через гучномовці по всій Україні

В Україні щодня о 09:00 через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам’ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка вже впроваджується по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко .

Гучномовці щодня нагадуватимуть про хвилину мовчання

В Україні від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня звучатиме сигнал хвилини мовчання о 09:00. Також їх використовуватимуть під час загальнонаціональних пам’ятних заходів.

Коли лунатиме оголошення

Сигнал через гучномовці вмикатимуть у визначений час і під час окремих подій:

щодня о 09:00 - загальнонаціональна хвилина мовчання;

під час акції "Запали свічку" у четверту суботу листопада.

Ця акція присвячена пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

"Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання - важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.