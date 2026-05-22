Російські АЗС продають пальне за збитковими цінами: аналітики прогнозують лише погіршення

03:55 22.05.2026 Пт
Найпопулярніша марка бензину в РФ торгується зі збитком
aimg Юлія Маловічко
Фото: АЗС (Getty Images)
Продаж бензину всередині РФ перетворився на збитковий бізнес. - оператори АЗС втрачають у середньому 84 копійки на кожному літрі АІ-92, найпопулярнішої марки палива в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовншньої розвідки України.

Щодо інших марок бензину, АІ-95 приносить символічні 47 копійок прибутку з літра, що при нинішній інфляції та вартості кредитів є економічним еквівалентом нуля.

Як пишуть в СЗР, причин на це кілька, і всі вони структурні.

"У гонитві за валютним виторгом Кремль стимулює експорт нафтопродуктів, штучно обмежуючи пропозицію на внутрішньому ринку. Залізниці перевантажені військовими вантажами – цистерни з паливом затримуються, тарифи на перевезення ростуть, маржа зникає.

НПЗ без західних присадок і запчастин закладають санкційні ризики в оптову ціну, яку роздріб не може повністю перекласти на споживача через адміністративні обмеження", - йдеться у пресслужбі зовнішньої розвідки.

Відомо, що єдиний сектор пального, що поки тримається, це дизельне пальне з прибутком 3,68 рубля за літр. Але й цей показник під тиском, кажуть в службі розвідки, оскільки армія РФ споживає дизель у промислових обсягах.

"До кінця 2026 року аналітики очікують хвилю банкрутств незалежних мереж АЗС і неминуче двозначне зростання цін. Кремль стоїть перед вибором без вибору: підняти ціни на бензин й отримати соціальне напруження або продовжувати знекровлювати галузь і рухатися до фізичного дефіциту на заправках", - пишуть у розвідці.

Як відомо, загалом у всьому світі ціни на бензин значно підскочили, що зумовлено блокуванням Іраном Ормузської протоки, через яку проходила левова частка вантажів з нафтою.

Не оминуло подорожчання і Україну. Як РБК-Україна писало, за добу бензин на АЗС подорожчав на суму від 50 копійок до 1 гривні.

