Вступ 2026. Як працюватиме регіональний коефіцієнт для прифронтових вишів: пояснення Каразіна

Абітурієнти, які під час цьогорічної вступної кампанії обиратимуть для навчання прифронтові заклади вищої освіти, зможуть отримати додаткову перевагу при розрахунку конкурсного бала. Очікується, що коефіцієнт становитиме 1,07.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла ректор ХНУ Тетяна Кагановська .

Головне: Регіональний коефіцієнт 1,07: для абітурієнтів прифронтових університетів збережуть підвищений коефіцієнт, що збільшить шанси на вступ.

для абітурієнтів прифронтових університетів збережуть підвищений коефіцієнт, що збільшить шанси на вступ. Безпека та гнучкість: через безпекові ризики ЗВО пропонують вибір між денною, заочною та новою дистанційною формами навчання.

через безпекові ризики ЗВО пропонують вибір між денною, заочною та новою дистанційною формами навчання. Суворий військовий облік: військово-облікові документи вступників мають бути у повному порядку.

військово-облікові документи вступників мають бути у повному порядку. Курс на відбудову: навчальні програми Каразінського та інших університетів оновили під потреби відновлення країни, додавши міждисциплінарні ІТ-, інженерні та робототехнічні напрями.

Пільгові коефіцієнти для прифронтових ЗВО

"Очікуємо, що як і у попередні роки, ця категорія закладів вищої освіти матиме регіональний коефіцієнт 1.07, що дасть змогу абітурієнтам при вступі до них мати дещо вищий конкурсний бал", - заявила ректор.

Водночас в університеті нагадують про суворе дотримання правил військового обліку. Усі абітурієнти, які за законом перебувають на військовому обліку, зобов'язані надати військово-облікові документи у повному порядку.

Гнучкі формати та безпека навчання

Зважаючи на безпекову ситуацію, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна робить ставку на диверсифікацію навчального процесу. Для забезпечення безпеки студентів розроблено кілька моделей:

денна;

заочна;

оновлена дистанційна форма, яка поки розвивається як окремий сучасний формат.

Це дозволяє абітурієнтам обирати найбільш реалістичний та безпечний варіант здобуття освіти без виїзду з регіону або навпаки - перебуваючи в евакуації.

Оновлення програм під потреби відбудови країни

Окрім безпекових умов, ХНУ модернізував зміст навчання, орієнтуючись на європейські тренди та майбутнє відновлення України. На зміну класичним підходам приходять міждисциплінарні програми, що поєднують різні галузі:

кіберфізичні системи та робототехніку;

менеджмент та облік у бізнесі;

науки про Землю;

сучасні програми у сфері ІТ, інженерії та комплаєнсу.

Такі оновлення покликані надати студентам можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію та здобувати професії, які матимуть критичне значення для відбудови держави після війни.

"Я завжди кажу абітурієнтам: сьогодні ви обираєте спільноту, з якою будете проходити дуже складний, але надзвичайно важливий шлях - шлях освіти в умовах війни і відновлення України. І для нас велика честь, що багато молодих людей обирають саме Каразінський університет як свій старт на цьому шляху", - каже Кагановська.