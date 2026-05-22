У Конгресі США скасували голосування щодо обмеження війни Трампа проти Ірану

Керівництво Республіканської партії в Палаті представників США раптово скасувало голосування щодо обмеження військової кампанії президента Дональда Трампа проти Ірану. Причиною став ризик затвердження документа.

Як пишуть ЗМІ, голосування цієї ночі (мається на увазі за київським часом) могло б стати першим успішним засудженням Конгресом воєнних дій Трампа щодо Ірану після того, як уже були численні невдалі спроби демократів ухвалити це рішення.

Голова Комітету зі збройних сил Палати представників Майк Роджерс пояснив, що лідери республіканців скасували голосування через те, що занадто багато законодавців від їхньої партії були відсутні.

Тобто, відсутність достатньої кількості представників Республіканської партії дозволила б ухвалити цей законопроєкт.

"Ми пройшли шлях від поразки з різницею в одне очко до нічиєї минулого тижня, а сьогодні ввечері вони (Республіканська партія - ред.) влаштували це боягузливе відступництво", - сказав конгресмен-демократ Джаред Гаффман.

Тепер республіканці планують винести це питання на розгляд після повернення палати з тижневих канікул, приурочених до Дня пам'яті.

Водночас Axios зазначає, що голосування значною мірою має символічний характер. Причина в тому, що Трамп може накласти вето на цей законопроєкт.

Важливо додати, що Республіканська партія в основному підтримала військову кампанію Трампа, але занепокоєння всередині партії посилилося після того, як конфлікт затягнувся без схвалення Конгресу.

Низка республіканців вказують, що 60-денний термін згідно із законом про військові повноваження, який зобов'язує вивести американські війська, якщо немає схвалення Конгресу на їхнє використання, - уже минув.

Але в Білому домі стверджують, що ця вимога не діє, оскільки між США та Іраном досягнуто припинення вогню.