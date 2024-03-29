Переговоры Украины с Польшей и новый пакет помощи от Германии: новости за 28 марта

В Варшаве состоялись переговоры правительственных делегаций Украины и Польши, которые возглавили премьер-министры Денис Шмигаль и Дональд Туск. Берлин передал Киеву большой пакет оборонной помощи.

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Блокировка границы и не только. Украина и Польша провели переговоры

Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций, в частности по зерновому вопросу.

Встреча правительственных делегаций (от Украины возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль, с польской стороны был его коллега Дональд Туск) состоялась в Варшаве, по результатам которой стороны подписали совместное заявление. Следующие консультации должны состояться в следующем году в Киеве.

По словам Шмыгаля, украинское правительство разработало пять шагов, направленных на решение этой проблемы.

Как заявил позже министр аграрной политики Украины Николай Сольский, запланированы новые переговоры по разблокированию границы. В узком формате они пройдут на следующей неделе, а в широком - в следующем месяце.

Танковые снаряды, дроны и не только. Германия передала Украине большой пакет помощи

Германия 28 марта обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Как рассказали в правительстве ФРГ, в новый пакет вошли:

5 гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog;

9 гусеничных командных машин-вездеходов Warthog;

боеприпасы для Leopard 2 A6;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;

30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

5 средств постановки препятствий против дронов;

180 полевых комплектов RF 360 - систем обнаружения беспилотников;

6 машин разминирования WISENT 1;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 с запасными частями;

1 БРЕМ DACHS;

9 минных тральщиков;

1 система наблюдения SATCOM;

330 инфракрасных камер;

3 автомобиля для охраны границы;

6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Кроме того, Германия готовится к передаче Украине ракет для Patriot и 20 БМП Marder.

Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: в чем причина

В штаб-квартире Североатлантического альянса 28 марта состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов на фоне продолжающихся массированных российских обстрелов украинской критической инфраструктуры. Это заседание было созвано по инициативе Киева.

Во время заседания министр обороны Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов РФ, а также о мерах по реагированию, которые предпринимаются Украиной. Также он призвал страны-члены НАТО предоставить Украине: дополнительные системы ПВО и ПРО; ракеты к ним.

Не исключают попыток проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны принял срочные решения

В Киеве на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города приняли ряд решений. Как пояснили, в КГВА, такие шаги обусловлены угрозой проникновения вражеских ДРГ в столицу, привлечения агентов российских спецслужб для дестабилизации ситуации в городе и угрозами России усилить ракетные атаки.

Среди согласованных Советом обороны Киева решений - следующие:

как можно быстрее определиться по проведению в дальнейшем массовых мероприятий;

пересмотреть нормативные документы о работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских и развлекательных мероприятий, а также мероприятий в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан;

поручить всем силовым и военным структурам города усилить внимание к местам скопления людей;

поручить ответственным структурам и балансодержателям обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям "пунктов несокрушимости;

также будет осуществляться мониторинг социальных сетей относительно распространения дезинформации, провокаций и т.д.

В Украине хотят определить понятие "кибервойна" на законодательном уровне

Министерство обороны Украины инициировало работу над определением понятия "кибервойна" на законодательном уровне. Такую научно-исследовательскую работу проводит Академия СБУ.

Как отметила заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко, после определения понятия "кибервойна" планируется международное признание кибератак как акта войны.

В Киев приехала глава Национальной ассамблеи Франции и выступила в Раде

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве прибыла в Киев. Она выступила с речью в Верховной Раде. Вместе с ней прибыла в украинскую столицу делегация французских политиков.

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией и обсудил недавние предложения французского коллеги Эмануэля Макрона по расширению поддержки Украины для противостояния российской агрессии.

Польша готовит "революционные" изменения в помощи беженцам из Украины

Польское правительство готовит "революционные" изменения в закон о помощи беженцам из Украины, действующим с начала широкомасштабного вторжения РФ. По данным издания Rzeczpospolita, систему финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек намерены отменить.

Отмечается, что МВД Польши 29 марта представит проект изменений в закон. Его основные положения были представлены на конференции по жилищной ситуации беженцев из Украины.

Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что по состоянию на сегодняшний день ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения.

Глава государства отметил, что Россия, вероятно, готовит новое наступление, которое может произойти в конце мая или в июне.

Зеленский назвал количество систем Patriot, необходимых Украине для ослабления Путина

Украинский президент Владимир Зеленский в этом же интервью заявил, что стране для ослабления российского диктатора Владимира Путина необходимо 5-7 систем ПВО Patriot от США.

"5-7 ПВО Patriot от США защитят сегодня индустриальные платформы в Украине", - сказал глава государства.

В Польше разблокирован еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польские протестующие 28 марта разблокировали движение грузовиков по обоим направлениям в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Украиной.

При этом в Польше отмечают, что блокада движения грузовиков на указанном пункте пропуска может быть возобновлена 2 апреля.

В оккупированном Крыму упал российский истребитель

Российский истребитель, вероятно, Су-34 или Су-35, упал на территории временно оккупированного Крыма. Видео с падением горящего самолета мгновенно распространилось среди пророссийских Telegram-каналов.

В то же время представители оккупационной "администрации" заявили, что пилот катапультировался, и он был подобран в море в 200 метрах от берега Севастополя. Вероятно, самолет сбила российская ПВО.

Зеленский побеседовал со спикером Палаты представителей США

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Среди прочего, глава государства объяснил американскому политику, почему сейчас одобрение помощи Штатов критически важно для Украины.

Украина получит от Чехии больше снарядов, чем планировалось. СМИ назвали количество

Издание Corriere della Sera сообщило, что страны-участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов. Это больше, чем планировалось вначале.

Кроме того, по данным СМИ, Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле.

В Белом доме унизили россиян, которые приплетают Украину к теракту под Москвой

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби снова подтвердил, что США предупреждали российские спецслужбы о подготовке атаки экстремистов в Москве. По его словам, ответственность за теракт несет именно "Исламское государство", а утверждения властей РФ о якобы причастности к нему Украины является чушью.

"Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", - добавил Кирби.

Глава Минобороны Швеции рассказал об обсуждении возможной поставки Gripen Украине

Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что страна не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen. По его словам, сейчас такие обсуждения продолжаются, и они "происходят в рамках коалиции истребителей".

Также шведский министр отметил, что Европа должна усилить свою помощь Украине, и "компенсировать часть падающей поддержки".

В двух областях могут ввести графики отключения электроэнергии, - Укрэнерго

Как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", на фоне роста потребления возможно применение графиков отключения электроэнергии в Одесской и Хмельницкой областях.

В компании напомнили, что в настоящее время графики отключений действуют только в Харьковской области.

В Украине заявили о масштабной российской атаке на телеканалы: в эфире была пропаганда

Утром 28 марта произошла масштабная атака на украинские телеканалы. В эфире появились пропагандисты Кремля с российскими фейками.

Как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, были зафиксированы попытки заглушить телеэфиры. Также отмечается, что проблема устранена, спутниковое вещание возобновлено.

СМИ сообщили о полной остановке в РФ Куйбышевского НПЗ после удара дронов

Агентство Reuters сообщило, что российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод от города Самара на Волге остановил все производство. Все из-за повреждений, нанесенных атакой украинского дрона на прошлой неделе, сообщает издание со ссылкой на информацию двух представителей промышленности.

РФ заблокировала резолюцию ООН по продлению мониторинга санкций против КНДР. Кулеба назвал это явкой с повинной

28 марта в ходе голосования на заседании Совета Безопасности ООН Россия наложила вето на резолюцию, предлагавшую продолжить мониторинг санкций против Северной Кореи экспертами ООН, включая эмбарго на поставку вооружений. Таким образом, РФ фактически отменила мониторинг санкций ООН против КНДР.

Как позже заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, такие действия РФ могут свидетельствовать о том, что Москва уже не скрывает использования оружия КНДР в войне против Украины, и "это фактически явка с повинной".

По его словам, сегодняшнее голосование стало очередным примером того, как незаконное присутствие России в Совбезе ООН ставит под угрозу глобальную безопасность.