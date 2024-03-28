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Россия заблокировала резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против КНДР

Нью-Йорк, Четверг 28 марта 2024 17:26
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Россия заблокировала резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против КНДР Фото: Василий Небензя, постпред России в ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия наложила вето на резолюцию Организации Объединенных Наций, которой предлагалось продлить мониторинг санкций против Северной Кореи экспертами ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В ходе голосования на заседании Совета Безопасности ООН, который состоит из 15 членов, 13 стран проголосовали "за", Россия была против, а Китай воздержался.

Резолюция Совета Безопасности ООН, автором которой выступили Соединенные Штаты, продлила бы мандат группы экспертов ООН на год, но вето России остановит ее работу.

Таким образом Россия фактически отменила мониторинг санкций ООН против Северной Кореи.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя перед голосованием обвинил страны Запада в том, что они пытаются "задушить" Северную Корею, а санкции оказались "неактуальными" и "оторванными от реальности" в обуздании ее ядерной программы.

Поставки оружия из КНДР в Россию

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. В частности, она предоставляет стране-агрессору боеприпасы и баллистические ракеты, что является нарушением санкций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

Как рассказали в Государственном департаменте США, Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет или другие передовые технологии взамен на такие поставки.

Также издание Financial Times написало о том, что Россия начала прямые поставки нефти в КНДР, что также нарушает санкции Совбеза.

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