Россияне ночью атаковали Запорожье: появились фото последствий
Ночью 28 марта россияне ударили по Запорожью. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что пострадали дома частного сектора в трех районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
По словам секретаря, российские войска повредили 40 домов.
"В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены", - сказал Куртев.
Пострадали два человека. Им медики оказали помощь.
"Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь", - сказал секретарь Запорожского городского совета.
Анатолий Куртев выложил фотографии последствий удара россиян.
Фото: последствия удара россиян по Запорожью (t.me/kurtievofficial/18241)
Удары россиян по Запорожью
Ночью 28 марта в Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Воздушные Силы сообщали об группе ударных беспилотников, движущихся в сторону Запорожской области.
Ранее мы писали, что днем 27 марта в Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
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