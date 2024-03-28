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Россияне ночью атаковали Запорожье: появились фото последствий

Запорожье, Четверг 28 марта 2024 06:39
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Россияне ночью атаковали Запорожье: появились фото последствий Фото: россияне ночью атаковали Запорожье (t.me/kurtievofficial/18241)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 28 марта россияне ударили по Запорожью. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что пострадали дома частного сектора в трех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По словам секретаря, российские войска повредили 40 домов.

"В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены", - сказал Куртев.

Пострадали два человека. Им медики оказали помощь.

"Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь", - сказал секретарь Запорожского городского совета.

Анатолий Куртев выложил фотографии последствий удара россиян.

Фото: последствия удара россиян по Запорожью (t.me/kurtievofficial/18241)

Удары россиян по Запорожью

Ночью 28 марта в Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Воздушные Силы сообщали об группе ударных беспилотников, движущихся в сторону Запорожской области.

Ранее мы писали, что днем 27 марта в Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

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