Россияне ночью атаковали Запорожье: появились фото последствий

Ночью 28 марта россияне ударили по Запорожью. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что пострадали дома частного сектора в трех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По словам секретаря, российские войска повредили 40 домов. "В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены", - сказал Куртев. Пострадали два человека. Им медики оказали помощь. "Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь", - сказал секретарь Запорожского городского совета. Анатолий Куртев выложил фотографии последствий удара россиян. Фото: последствия удара россиян по Запорожью (t.me/kurtievofficial/18241)