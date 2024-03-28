Блокировка границы и не только. Украина и Польша провели переговоры: первые детали
Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для решения кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития, территорий и инфраструктуры Украины в Telegram.
Переговоры продолжались более 6 часов.
"Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени", - заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша провели очередной раунд украинско-польских правительственных консультаций.
"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества", - заявил он.
Во время встречи был обсужден ряд вопросов, которые "представляют взаимный интерес в нашем сотрудничестве".
Кроме того, стороны уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе.
Шмыгаль заявил, что ожидает от Польши конкретные ответы на предложенные шаги.
"Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - заявил премьер.
Он отметил, что стратегические отношения предполагают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу.
"Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов", - добавил он.
Встреча Шмыгаля и Туска
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, провели встречу в Варшаве. Они обсудили ситуацию на границе, а также другие вопросы.
Польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.
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