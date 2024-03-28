Блокировка границы и не только. Украина и Польша провели переговоры: первые детали

Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для решения кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития, территорий и инфраструктуры Украины в Telegram.

Переговоры продолжались более 6 часов.

"Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени", - заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша провели очередной раунд украинско-польских правительственных консультаций.

"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества", - заявил он.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов, которые "представляют взаимный интерес в нашем сотрудничестве".

Кроме того, стороны уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе.

Шмыгаль заявил, что ожидает от Польши конкретные ответы на предложенные шаги.

"Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - заявил премьер.

Он отметил, что стратегические отношения предполагают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу.

"Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов", - добавил он.