ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Куйбышевский НПЗ полностью остановился после удара дронов, - Reuters

Россия, Четверг 28 марта 2024 11:38
UA EN RU
Куйбышевский НПЗ полностью остановился после удара дронов, - Reuters Фото: Куйбышевский НПЗ прекратил работу после удара дронов (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод от города Самара на Волге остановил все производство из-за ущерба, причиненного атакой украинского беспилотника на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее на этой неделе источники в отрасли сообщили о том, что принадлежащий "Роснефти" Куйбышевский НПЗ остановил CDU-5, одну из двух установок первичной переработки, выведя из строя половину своей мощности. Один из источников сообщил, что CDU-4 не пострадал от атаки дрона, но из-за технической связи с поврежденным CDU-5 не смог работать без него.

Как отмечает агентство, остановка усугубляют трудности российского нефтеперерабатывающего сектора, поскольку необходимость экстренного ремонта после многочисленных атак дронов, усложнила поставки.

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены атаками дронов, включая Куйбышевский НПЗ, а страна в этом месяце увеличила импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.

Россия также запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с 1 марта, чтобы попытаться предотвратить рост внутренних цен на топливо.

Однако трудности российских НПЗ несколько облегчились, сообщили Reuters три источника, поскольку возобновилась работа на одном из агрегатов Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который намного больше Куйбышевского НПЗ.

Удары дронов по НПЗ

На прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским НПЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Война в Украине
NEWS
Не исключают попыток проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны принял срочные решения
Не исключают попыток проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны принял срочные решения
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы