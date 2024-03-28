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Москва руссифицирует оккупированные области Украины и строит тюрьмы, - британская разведка

Украина, Четверг 28 марта 2024 11:22
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Москва руссифицирует оккупированные области Украины и строит тюрьмы, - британская разведка Фото: Кремль руссифицирует оккупированные территории Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти выдвигают все новые инициативы по управлению на временно оккупированных территориях Украины. Готовят чиновников и строят тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Российская академия народного хозяйства и государственной службы запускает магистерскую программу "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, даст выпускникам навыки работы на всех уровнях власти, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Россия создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на временно оккупированных территориях Украины.

По данным британской разведки, вероятно, создание магистерской программы частично направлено на преодоление нехватки желающих и квалифицированных кадров на российских правительственных должностях на временно оккупированных территориях Украины.

Это может быть связано с планами президента России Владимира Путина по созданию новой административной элиты, как указано в его послании Федеральному собранию в прошлом месяце, а также с изданием президентского указа в январе 2024 года о создании нового кадрового резерва, говорится в сводке.

"Это еще одно свидетельство мер по русификации, направленных на приведение правовых и политических основ временно оккупированных территорий Украины в соответствие с нормами Российской Федерации. Другие аналогичные меры на сегодняшний день включают расширение российской судебной системы, введение российской образовательной программы, выдачу российских паспортов и строительство российской телекоммуникационной инфраструктуры", - отмечают в Минобороны Британии.

Насильственная паспортизация

Ранее британская разведка сообщала, что украинцам, которые в оккупации отказались от российских паспортов, грозит депортация в отделенные области России. По данным МВД России, на временно оккупированных территориях Украины проживает около 2,8 млн жителей, которые в настоящее время являются владельцами российских паспортов.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выдача российского паспорта украинцам на оккупированных территориях должна считаться процедурой, которая состоялась насильственно. Поэтому нельзя называть всех граждан, получивших паспорта РФ преступниками.

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