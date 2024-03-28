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В Запорожской области дроны ударили по транспортной инфраструктуре: последствия атаки

Запорожье, Четверг 28 марта 2024 08:37
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В Запорожской области дроны ударили по транспортной инфраструктуре: последствия атаки Фото: в Запорожской области атакована транспортная инфраструктура (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 28 марта ударили по Запорожской области "Шахедами". Там была атакована транспортная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Во время атаки враг применил стратегическую и тактическую авиацию, а затем выпустил несколько волн дронов-камикадзе.

Еще вечером 27 марта оккупанты из самолетов Ту-22М3, которые вышли на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, выпустили ракеты Х-22 в сторону Одесской области. Позже из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

Удар дронов был сосредоточен на Запорожской области. Боевая работа длилась около четырех часов, а "Шахеды" маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

В Запорожской области уничтожили 11 дронов, Днепропетровской - 3, Одесской - 2.

Но были попадания, в частности, враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области, люди не пострадали. Также в частном секторе Запорожья упали обломки сбитых беспилотников. Произошел пожар, взрывной волной повреждено более 10 домов. Двое местных жителей получили ранения.

Что еще известно о ночной атаке

Как сообщили Воздушные силы, вечером 27 марта и ночью Россия выпустила по Украине три крылатых ракеты Х-22, одну Х-31П и С-300, а также 28 ударных дронов. Силы ПВО сбили 26 "Шахедов".

Ночью взрывы раздавались в Днепре, Запорожье и Одессе. Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков, разрушен ресторан, повреждены дома.

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