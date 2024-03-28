Что подписали Шмыгаль и Туск в Варшаве: совместное заявление

По итогам встречи правительственных делегаций Украины и Польши в Варшаве 28 марта, в частности, для обсуждения ситуации на границе и торговле, стороны подписали совместное заявление. Следующие консультации должны состояться в следующем году в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Делегацию от Украины возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль, с польской стороны был его коллега Дональд Туск.

Как отметил глава украинского правительства, страны являются стратегическими союзниками. Он также отметил необходимость четко понимания, насколько "значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества".

По словам Шмыгаля, правительственные команды обоих государств обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве.

В пресс-службе правительства указывается, что на переговорах, в частности, большое внимание было уделено таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе, а также направлено решение этих вопросов.

"Ожидаем от Польши конкретные ответы на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией по транзиту и экспорту из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - отметил Шмигаль.

О чем договорились на переговорах

По итогам межправительственных консультаций было принято совместное заявление. Ниже приведен ее текст:

"28 марта 2024 года в г. Варшаве состоялись польско-украинские межправительственные консультации, по результатам которых стороны:

отметили особое партнерство между Республикой Польша и Украиной, а также солидарность и многовековые связи между польским и украинским народами;

подтвердили непоколебимую поддержку Республики Польша Силам обороны Украины в отпоре незаконной, неоправданной и непровоцированной войны Российской Федерации против Украины, нарушившей основы международного правопорядка;

отметили непоколебимую поддержку Республики Польша в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, установленных в 1991 году;

выразили полную поддержку Республикой Польша Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского , отметили важность реализации этой инициативы для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и поддержали организацию Глобального Саммита Мира;

, отметили важность реализации этой инициативы для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и поддержали организацию Глобального Саммита Мира; согласились, что Российская Федерация должна понести юридические последствия своего преступления агрессии, в то время как российское преступное руководство будет привлечено к ответственности за совершенные международные преступления, включая преступление агрессии и нарушение международного гуманитарного права;

призвали международное сообщество и в дальнейшем оказывать Украине всю необходимую военную помощь, необходимую для противостояния вооруженной агрессии и для победы над Россией, срочно приступить к использованию замороженных российских активов для целей обороны и восстановления Украины, а также усилить санкционное давление на Российскую Федерацию;

подтвердили их постоянные усилия по внедрению эффективных мер по блокированию импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси на рынок ЕС как необходимого инструмента для устранения давления на сельскохозяйственные рынки ЕС;

подтвердили готовность к активному сотрудничеству в процессе восстановления Украины;

подчеркнули, что вступление Украины в ЕС и НАТО является жизненно важным интересом обеих стран с пониманием того, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Европы;

начали двусторонний диалог по европейской интеграции, который должен развиваться в форме регулярных рабочих отраслевых консультаций между соответствующими заинтересованными министерствами, с целью содействия укреплению институциональной готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС и поддержке постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС;

подтвердили, что меры по либерализации торговли должны быть сформированы таким образом, чтобы иметь положительное влияние на экономику Республики Польша и других государств-членов ЕС, а также Украины, при этом не дестабилизируя их рынки, и совместно разработанные механизмы должны контролировать стабильность торговли, учитывая изменение ситуации безопасности в Украине и;

и; приняли к сведению успешные усилия Украины, приложенные для разблокирования Черноморского коридора;

обменялись мнениями по прогрессу, достигнутому в процессе вступления Украины в ЕС, и инструментам поддержки Республикой Польша украинских органов в подготовке к переговорам о вступлении;

договорились, что Республика Польша будет прилагать усилия для созыва Первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024;

приняли к сведению решения Совета Украина-НАТО от 15 февраля 2024 г. о создании нового Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и обучению в Быдгоще ;

; приняли к сведению решение Республики Польша присоединиться к инициативе G7 относительно безопасности договоренностей с Украиной с целью их скорейшего завершения;

подытожили обсуждения и обязательства, взятые Сторонами во время 9-го заседания Польско-Украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая состоялась во Львове 11 марта 2024, и обсудили текущие вызовы экономического сотрудничества, инвестиций и торговли;

договорились внести изменения в Межправительственное соглашение от 9 сентября 2015 о продлении срока оплаты контрактов на 8 лет с целью продления выполнения контрактов, а также увеличения объема и качества пересечения польско-украинской государственной границы ;

; признали, что торговля должна быть сбалансированной и взаимовыгодной для сельскохозяйственных производителей в Республике Польша и в Украине;

в Республике Польша и в Украине; подчеркнули, что обе Стороны уже приложили много усилий для установления справедливых правил торговли агропродовольственной продукцией между Республикой Польша и Украиной, и что необходим дальнейший эффективный диалог на основе взаимопонимания ;

; договорились предпринять дальнейшие шаги по поиску взаимовыгодных решений, таких как верификация и система контроля, для торговли агропродовольственными товарами ; Министры, ответственные за сельское хозяйство и торговлю обеих Сторон, будут продолжать свое сотрудничество по этим вопросам;

; Министры, ответственные за сельское хозяйство и торговлю обеих Сторон, будут продолжать свое сотрудничество по этим вопросам; согласились, что План действий по Пути солидарности имел значительный успех в обеспечении беспрепятственного транзита украинских товаров по территории Европейского Союза в условиях продолжающейся полномасштабной российской агрессии и серьезных логистических проблем;

подтвердили свою готовность заключить Соглашение об обеспечении контроля на общих пограничных пунктах пропуска и сотрудничестве контролирующих органов после его одобрения Комиссией ЕС с целью запуска обмена логистическими данными в отдельных дорожных пунктах пропуска для создания и поддержки транспортной сети, отвечающей потребностям, в том числе, путем реализации скоординированных инфраструктурных проектов;

после его одобрения Комиссией ЕС с целью запуска обмена логистическими данными в отдельных дорожных пунктах пропуска для создания и поддержки транспортной сети, отвечающей потребностям, в том числе, путем реализации скоординированных инфраструктурных проектов; подчеркнули, что вышеуказанные меры направлены на обеспечение бесперебойного и беспрепятственного функционирования общей государственной границы , которая является ключевой инфраструктурой для перемещения товаров и обеспечивает сопряженность и доступность регионов между государствами;

, которая является ключевой инфраструктурой для перемещения товаров и обеспечивает сопряженность и доступность регионов между государствами; приняли во внимание вызовы, существующие между Республикой Польша и Украиной, и задекларировали свою готовность решительно сотрудничать для достижения взаимоудовлетворительных и долгосрочных решений;

подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере противодействия преступности и договорились о шагах, которые необходимо предпринять для подписания нового польско-украинского Межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью;

подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере, разработке совместных проектов и тесном сотрудничестве по вопросам взаимной энергетической безопасности;

осудили захват Запорожской атомной электростанции и продолжающиеся массовые целенаправленные нападения на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру;

подтвердили усиление сотрудничества в проведении поисков, эксгумаций и других мер по достойному захоронению жертв конфликтов, репрессий и преступлений, совершенных на территории Республики Польша и Украины, а также относительно запросов в компетентные органы обеих Сторон для выполнения такого рода работ;

высоко оценили всестороннюю поддержку Республики Польша, в том числе законодательные решения, принятые для обеспечения временной защиты граждан Украины, нашедших временное убежище в Республике Польша после начала российской агрессии;

договорились об активизации сотрудничества с целью обеспечения прав польского и украинского национальных меньшинств, а также укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки;

подтвердили готовность к сотрудничеству в области цифровой трансформации;

подтвердили поддержку членства Украины в Европейском космическом агентстве;

выразили благодарность общественным институтам, ассоциациям и всем людям доброй воли, участвующим в укреплении диалога и взаимопонимания в польско-украинских отношениях; подписан в Варшаве 28 марта 2024;

договорились провести следующее заседание польско-украинских межправительственных консультаций в Киеве в 2025 году.

Встреча Шмыгаля и Туска

Напомним, сегодня, 28 марта, в Варшаве прошли консультации правительств Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавляет премьер Денис Шмигаль, а польскую сторону - Дональд Туск.

Одним из главных вопросов встречи была блокада границы. Как сообщил украинский премьер, стороны разработали план по пяти шагам.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно фермеры разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Так, к примеру, сегодня возобновилось движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев".

Подробнее о компромиссе, скрининге, запрете экспорта из РФ, и как Украина и Польша решают вопросы границы - читайте в материале РБК-Украина.