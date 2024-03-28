РФ массированно ударила по северу Донецкой области: есть жертвы, повреждены многоэтажки

Российская армия сегодня, 28 марта, массированно ударила по северу Донецкой области. В результате атаки есть жертвы среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Север Донецкой области под массированными обстрелами, есть жертвы среди гражданских", - говорится в заявлении. По словам главы области, Николаевку враг обстрелял четырьмя управляемыми авиаснарядами - погибла женщина. Также были повреждены по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов. Скриншот: Николаевка и Дробышево (deepstatemap.live) Под вражеский огонь попал центр Дробышево Лиманской громады. Там пострадала одна женщина, Филашкин добавил, что точные последствия обстрела пока устанавливаются. Россияне обстреливают населенные пункты Украины