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РФ массированно ударила по северу Донецкой области: есть жертвы, повреждены многоэтажки

Донецкая область, Четверг 28 марта 2024 16:28
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РФ массированно ударила по северу Донецкой области: есть жертвы, повреждены многоэтажки Фото: РФ массированно ударила по северу Донецкой области (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 28 марта, массированно ударила по северу Донецкой области. В результате атаки есть жертвы среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Север Донецкой области под массированными обстрелами, есть жертвы среди гражданских", - говорится в заявлении.

По словам главы области, Николаевку враг обстрелял четырьмя управляемыми авиаснарядами - погибла женщина. Также были повреждены по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.

РФ массированно ударила по северу Донецкой области: есть жертвы, повреждены многоэтажки

Скриншот: Николаевка и Дробышево (deepstatemap.live)

Под вражеский огонь попал центр Дробышево Лиманской громады. Там пострадала одна женщина, Филашкин добавил, что точные последствия обстрела пока устанавливаются.

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня утром российские войска обстреляли Волчанск, а также Купянский район Харьковской области.

Вчера российские войска обстреляли Боровую Харьковской области. В результате удара погиб 12-летний ребенок.

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