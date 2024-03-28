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Зеленский обсудил с делегацией парламента Франции недавние предложения Макрона

Четверг 28 марта 2024 18:43
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Зеленский обсудил с делегацией парламента Франции недавние предложения Макрона Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Яэль Брон-Пиве, глава Национальной ассамблеи Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с их главой Яэль Брон-Пиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отметили в ОП, президент назвал визит делегации во главе с Яэль Брон-Пиве свидетельством поддержки Украины со стороны Франции. В частности он приветствовал недавнюю поддержку французским парламентом Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Зеленский обсудил с делегацией парламента Франции недавние предложения Макрона

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Яэль Брон-Пиве, глава Национальной ассамблеи Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Особенно хотел бы отметить последнее решение, которое для нас было принципиальным и стало новой страницей в безопасностном будущем Украины, - это гарантии безопасности, подписанные между Украиной и Францией 16 февраля 2024 года. То, что вы поддержали их большинством, - это большая работа, и мы за это очень благодарны. Это важный сигнал и для принятия решений другими государствами в подписании соответствующих документов", - добавил Зеленский.

В том же числе стороны затронули вопросы сотрудничества стран в оборонной сфере и первоочередные потребности наших военнослужащих. Отдельное внимание уделили предложениям президента Франции Эммануэля Макрона по расширению поддержки Украины для противостояния российской агрессии.

Позиция Франции по поводу войны в Украине

Франция является одной из стран-лидеров по помощи Украине. Париж оказывал Киеву не только финансовую, но и военную поддержку. В частности поддерживал введение санкций Европейского союза против России.

Также Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности во время визита президента в Париж этой зимой.

Позже Зеленский сообщил, что Киев получит от Парижа новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

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