Не исключают попыток проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны принял срочные решения
В Киеве на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города было принято ряд решений. Все из-за угрозы проникновения вражеских ДРГ в столицу и угроз России усилить ракетные атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.
Ракетные атаки
По словам начальника КГВА Сергея Попко, поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления руководителей страны-агрессора о намерениях увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева, в частности.
"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета", - отметил Попко.
Угроза ДРГ
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, привлечения агентов российских спецслужб и других вражеских элементов для дестабилизации ситуации в столице.
Что решили
Как рассказали в КГВА, учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял следующие решения:
- Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.
- Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.
- Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.
- Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность "пунктов несокрушимости" к использованию.
Отдельно будет проводиться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.
"Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", - добавил Попко.
Последние атаки на Киев
Напомним, что после относительного затишья войска РФ снова сосредоточили свое внимание на атаках по Киеву.
Так, 21 марта после более чем месячного перерыва страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар, что привело к разрушениям в Киеве, в частности в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах. Пострадали 13 человек.
Кроме того, 25 марта оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Взрывы раздались в городе буквально сразу после сигнала воздушной тревоги. Тогда больше всего из-за падения обломков "досталось" Печерскому району, где разрушился трехэтажный спортзал. Пострадали люди.
Эксперты склоняются к мнению, что в тот день россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые подлетают к столице в считанные минуты. В Воздушных силах в свою очередь успокаивают - средства для перехвата таких целей есть, но власти все же советуют украинцам быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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