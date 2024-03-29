Перемовини України з Польщею та новий пакет допомоги від Німеччини: новини за 28 березня

У Варшаві відбулися перемовини урядових делегацій України та Польщі, які очолили прем'єр-міністри країн Денис Шмигаль і Дональд Туск. А Берлін передав Києву великий пакет оборонної допомоги.

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Блокування кордону й не лише. Україна та Польща провели перемовини

Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій, зокрема, по зерновому питанні.

Зустріч урядових делегацій (від України очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з польського боку був його колега Дональд Туск) відбулася у Варшаві, за результатами якої сторони підписали спільну заяву. Наступні такі консультації мають відбутися наступного року у Києві.

За словами Шмигаля, український уряд розробив п'ять кроків, спрямованих на розв'язання цієї проблеми.

Як заявив пізніше міністр аграрної політики України Микола Сольський, заплановано нові переговори щодо розблокування кордону. У вузькому форматі вони пройдуть наступного тижня, а широкому - наступного місяця.

Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

Німеччина 28 березня оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Як розповіли в уряді ФРН, до нового пакета увійшли:

5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;

9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;

боєприпаси для Leopard 2 A6;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

5 засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

1 БРЕМ DACHS;

9 мінних тралів;

1 система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Крім того, Німеччина готується до передачі Україні ракет для Patriot та 20 БМП Marder.

Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО: в чому причина

В штаб-квартирі Північно-атлантичного альянсу 28 березня відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів на тлі триваючих масованих російських обстрілів української критичної інфраструктури. Це засідання було скликане за ініціативи Києва.

Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів РФ, а також про заходи з реагування, які вживаються Україною. Також він закликав країни-члени НАТО надати Україні: додаткові системи ППО й ПРО; ракети до них.

Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення

У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень. Як пояснили, в КМВА, такі кроки зумовлені загрозою проникнення ворожих ДРГ до столиці, залучення агентів російських спецслужб для дестабілізації ситуації в місті, та погрозами Росії посилити ракетні атаки.

Серед погоджених Радою оборони Києва рішень - такі:

якнайшвидше визначитись щодо проведення надалі масових заходів;

переглянути нормативні документи щодо роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних і розважальних заходів, а також заходів у місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;

доручити всім силовим і військовим структурам міста посилити увагу до місць скупчення людей;

доручити відповідальним структурам і балансоутримувачам забезпечити постійний доступ населення до укриттів "пунктів незламності;

також буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій тощо.

В Україні хочуть визначити поняття "кібервійна" на законодавчому рівні

Міністерство оборони України ініціювало роботу над визначенням поняття "кібервійна" на законодавчому рівні. Таку науково-дослідну роботу проводить Академія СБУ.

Як зазначила заступниця глави Міноборони Катерина Чорногоренко, після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни.

До Києва приїхала голова Національної асамблеї Франції і виступила у Раді

Голова Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве прибула до Києва. Вона виступила із промовою у Верховній Раді. Разом з нею прибула в українську столицю делегація французьких політиків.

Президент Володимир Зеленський зустрівся із делегацією, та обговорив нещодавні пропозиції французького колеги Емануеля Макрона щодо розширення підтримки України для протистояння російській агресії.

Польща готує "революційні" зміни в допомозі біженцям з України

Польський уряд готує "революційні" зміни до закону про допомогу біженцям з України, що діє з початку широкомасштабного вторгнення РФ. За даними видання Rzeczpospolita, систему фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до десяти осіб мають намір скасувати.

Зазначається, що МВС Польщі 29 березня представить проект змін до закону. Його основні положення були представлені на конференції з питань житлової ситуації біженців з України.

Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що станом на зараз ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення.

Глава держави зазначив, що Росія, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або в червні.

Зеленський назвав кількість систем Patriot, які необхідні Україні для послаблення Путіна

Український президент Володимир Зеленський у цьому ж інтерв'ю заявив, що країні для послаблення російського диктатора Володимира Путіна необхідно 5-7 систем ППО Patriot від США.

"5-7 ППО Patriot від США захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні", - сказав глава держави.

У Польщі розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники 28 березня розблокували рух вантажівок в обох напрямках в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Україною.

При цьому у Польщі зазначають, що блокада руху вантажівок на вказаному пункті пропуску може відновитися 2 квітня.

В окупованому Криму впав російський винищувач

Російський винищувач, ймовірно Су-34 або Су-35, впав на територію тимчасово окупованого Криму. Відео з падінням палаючого літака миттєво поширились серед проросійських Telegram-каналів.

Водночас представники окупаційної "адміністрації" заявили, що пілот катапультувався, і його було підібрано у морі за 200 метрів від берега Севастополя. Ймовірно, літак збила російська ППО.

Зеленський поговорив зі спікером Палати представників США

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Серед іншого, глава держави пояснив американському політику, чому зараз схвалення допомоги Штатів є критично важливим для України.

Україна отримає від Чехії більше снарядів, ніж планувалося. ЗМІ назвали кількість

Видання Corriere della Sera повідомило, що країни-учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів. Це більше, ніж планувалося спочатку.

Крім того, за даними ЗМІ, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.

У Білому домі принизили росіян, які приплітають Україну до теракту під Москвою

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі укотре підтвердив, що США попереджали російські спецслужби про підготовку атаки екстремістів у Москві. За його словами, відповідальність за теракт несе саме "Ісламська держава", а твердження влади РФ про нібито причетність до нього України є нісенітницею.

"Мій дядько казав, що найкращі продавці гною часто носять зразки в роті. Російські чиновники здаються досить хорошими продавцями навозу", - додав Кірбі.

Глава Міноборони Швеції розповів про обговорення можливого постачання Gripen Україні

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що країна не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen. За його словами, наразі такі обговорення тривають, і вони "відбуваються в рамках коаліції винищувачів".

Також швецький міністр зазначив, що Європа має посилити свою допомогу Україні, та "компенсувати частину підтримки, яка падає".

У двох областях можуть запровадити графіки відключення електроенергії, - Укренерго

Як повідомили в прес-службі "Укренерго", на тлі зростання споживання можливе застосування графіків відключень електроенергії в Одеській та Хмельницькій областях.

В компанії нагадали, що наразі графіки відключень діють лише у Харківській області.

В Україні заявили про масштабну російську атаку на телеканали: в ефірі була пропаганда

Зранку 28 березня відбулася масштабна атака на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля з російськими фейками.

Як розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, було зафіксовано спроби заглушити телеефіри. Також зазначається, що проблему усунули, супутникове мовлення відновлено.

ЗМІ повідомили про повну зупинку в РФ Куйбишевського НПЗ після удару дронів

Агентство Reuters повідомило, що російський Куйбишевський нафтопереробний завод від міста Самара на Волзі зупинив все виробництво. Все через пошкодження, завдані атакою українського дрона минулого тижня, повідомляє видання з посиланням на інформацію двох представників промисловості.

РФ заблокувала резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР. Кулеба назвав це явкою з повинною

28 березня у ході голосування на засіданні Ради Безпеки ООН Росія наклала вето на резолюцію, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї експертами ООН, включаючи ембарго на постачання озброєнь. Таким чином, РФ фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти КНДР.

Як пізніше заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, такі дії РФ можуть свідчити, що Москва вже не приховує використання зброї КНДР у війні проти України, і "це фактично явка з повинною".

За його словами, сьогоднішнє голосування стало черговим прикладом того, як незаконна присутність Росії в Радбезі ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.