Глава Минобороны Швеции о возможной поставке Gripen Украине: Обсуждение продолжается

Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что страна не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen. Сейчас такие обсуждения продолжаются в рамках авиационной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .

"Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках коалиции истребителей", - сказал глава Минобороны Швеции.

Он напомнил, что Стокгольм входит в соответствующую инициативу стран-союзников, созданную с целью помощи Украине получить истребители F-16 американского производства и провести необходимую подготовку пилотов.

Также шведский министр подчеркнул, что Европа должна усилить свою помощь Украине, и "компенсировать часть падающей поддержки".

В этом контексте Йонсон отметил положительные сдвиги в оборонной промышленности Швеции и ЕС. В частности, Стокгольм инвестирует средства в производство 155 мм снарядов, в которых Украина нуждается на фронте. Кроме того, Швеция принимает участие в ряде международных инициатив, направленных на увеличение производства боеприпасов.

По его словам, в настоящее время норвежско-финский производитель боеприпасов Nammo с заводами в Швеции более чем удвоил свое собственное производство.

Помощь Украине от Швеции и вопросы по Gripen

Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

В этом месяце стало известно, что Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив на это 30 миллионов евро.

Что касается возможности поставки своих самолетов Украине, то ранее Швеция озвучивала неопределенность в этом вопросе, указывая на то, что сначала ей нужно получить членство в НАТО, прежде чем Стокгольм сможет рассмотреть этот вариант. Государство присоединилось к Североатлантическому альянсу 7 марта.

К слову, в конце мая 2023 года правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты. В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

В конце февраля в парламенте Швеции высказались за немедленное решение о поставке Украине самолетов Gripen.