Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram .

"Провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и Президента Байдена за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения", - говорится в заявлении.

Президент рассказал спикеру о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.

"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное - чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", - добавил президент.

О чем еще говорили

Зеленский добавил, что во время разговора также обсуждали необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну.

Также Зеленский и Джонсон обсудили использование замороженных российских активов в пользу Украины.

"В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса", - добавил глава Украины.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины