Зеленский назвал количество систем Patriot, необходимых Украине для ослабления Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского .

"5-7 ПВО Patriot от США защитят сегодня индустриальные платформы в Украине", - сказал президент.

По его словам, это позволит украинцам иметь возможность ходить на работу. Также благодаря такой защите будут функционировать школы и дети будут в них ходить.

"И поверьте, будут шаги вперед. И это будет послаблением для него (Путина - ред.)", - добавил президент.

Не первые призывы передать Украине больше систем Patriot