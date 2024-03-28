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В двух областях могут ввести графики отключения электроэнергии, - Укрэнерго

Украина, Четверг 28 марта 2024 13:17
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В двух областях могут ввести графики отключения электроэнергии, - Укрэнерго Фото: графики отключения электроэнергии в Украине (facebook_com_НЕК__Укрэнерго__NPC_Ukrenergo)
Автор: Ярослава Борзова

На фоне роста потребления возможно применение графиков отключения электроэнергии в Одесской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Следует отметить, что в Одесской области отменили графики отключений, но из-за роста потребления электроэнергии отключения света могут вернуть.

"Пока графики отключений действуют только в Харьковской области. Но с ростом потребления возможно применение ограничения в Одесской и Хмельницкой областях. В Криворожской области отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии

Также в "Укрэнерго" отметили, что на сегодняшний день продолжается импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

По разным причинам на утро обесточены более 400 населенных пунктов в Украине.

Восстановление электропитания после массированной атаки РФ

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

На днях глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в городе может улучшиться примерно через неделю.

Кроме того, критическая ситуация наблюдается и в Одессе.

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Одесса Хмельницкая область Харьков Электроэнергия
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