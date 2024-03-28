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В Польше разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Львовская область, Четверг 28 марта 2024 13:24
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В Польше разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной Фото: в Польше разблокировали еще один пункт пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной. Движение грузовиков возобновили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

По информации от польских пограничников, на территории Польши перед КПП "Угринов-Долгобичув" в обычном режиме осуществляется пропуск грузовых автомобилей.

В очереди на пересечение границы стоят 120 грузовиков.

При этом в Польше отмечают, что блокада движения грузовиков на указанном пункте пропуска может быть возобновлена 2 апреля.

"Просим водителей и перевозчиков учесть информацию", - сообщают пограничники.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Но недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска - "Ягодин" и "Рава-Русская".

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Польша Граница с Украиной пограничная служба Пограничники
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