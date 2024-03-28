В Польше разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной. Движение грузовиков возобновили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
По информации от польских пограничников, на территории Польши перед КПП "Угринов-Долгобичув" в обычном режиме осуществляется пропуск грузовых автомобилей.
В очереди на пересечение границы стоят 120 грузовиков.
При этом в Польше отмечают, что блокада движения грузовиков на указанном пункте пропуска может быть возобновлена 2 апреля.
"Просим водителей и перевозчиков учесть информацию", - сообщают пограничники.
Блокада границы
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.
Но недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.
Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска - "Ягодин" и "Рава-Русская".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.