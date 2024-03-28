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Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России

Четверг 28 марта 2024 17:01
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Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на фронте. Однако, вероятно, Россия готовит новое наступление.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News.

По словам президента, ситуацию на фронте удалось стабилизировать с приближающейся весной. Однако, зимние месяцы были достаточно тяжелыми.

"Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и деревни в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого российского наступления, которое ожидается где-то в конце мая или в июне.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.

В этой артиллерийской войне истощение России имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень тяжело бороться с противником", - сказал он.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, ситуация на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем вошли.

О том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом – читайте в материале РБК-Украина.

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