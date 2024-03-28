Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW

Российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (кзападнее Авдеевки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 27 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;

к юго-востоку от Купянска в районе Ивановки;

западнее Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

южнее Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Шумов и Пивденного

Российский военный блогер заявил, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от городской черты Часового Яра (западнее Бахмута).

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в Бердычи (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловку (западнее Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что российские войска вошли в Семеновку (к северо-западу от Авдеевки) и атакуют украинские позиции в населенном пункте, но украинские силы активно контратакуют в этом районе.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Бердычей и Семеновки;

западнее Авдеевки в районе Орловки, Тоненького и Уманского;

к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского и Первомайского.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 27 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в центр Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Позиционные бои продолжались:

западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Также продолжались позиционные бои к югу от Большой Новоселки, недалеко от Старомайорского и Урожайного в районе границы Донецкой и Запорожской областей

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 27 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

близ Работино,

близ Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино),

к северо-востоку от Новопрокоповки (к югу от Работино)

к северо-западу от Вербового (к востоку от Работино)

27 марта продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.