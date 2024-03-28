В Украине хотят определить понятие "кибервойна" на законодательном уровне

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

"Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, которую проводит Академия СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года", - заявила Черногоренко.

В Минобороны подчеркнули, что действия россиян в киберпространстве системны и направлены не только на Украину, но и на ее союзников. Поэтому после определения понятия “кибервойна” планируется международное признание кибератак как акта войны в правовом поле.

По информации ведомства, с начала войны специалисты СБУ нейтрализовали почти 10 тысяч кибератак.