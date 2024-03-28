В Украине хотят определить понятие "кибервойна" на законодательном уровне
Министерство обороны Украины инициировало работу над определением понятия "кибервойна" на законодательном уровне.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.
"Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, которую проводит Академия СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года", - заявила Черногоренко.
В Минобороны подчеркнули, что действия россиян в киберпространстве системны и направлены не только на Украину, но и на ее союзников. Поэтому после определения понятия “кибервойна” планируется международное признание кибератак как акта войны в правовом поле.
По информации ведомства, с начала войны специалисты СБУ нейтрализовали почти 10 тысяч кибератак.
Кибератаки России
Напомним, российские хакеры неоднократно проводили кибератаки против Украины и стран Запада.
В частности, в конце декабря прошлого года они распространяли электронные письма со ссылками на "документы", посещение которых приводило к заражению компьютера вредоносными программами.
Также в январе этого года враг совершил DDoS-атаку на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
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