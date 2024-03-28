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Бой был вплотную к дому. Третья штурмовая показала видео зачистки Орловки от россиян

Четверг 28 марта 2024 22:46
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Бой был вплотную к дому. Третья штурмовая показала видео зачистки Орловки от россиян Иллюстративное фото: украинский военный (facebook com ab3 army)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали зачистку населенного пункта Орловка, что недалеко от Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали военные, штурмовая группа прорвалась на улице поселка и начала интенсивное сражение вплотную к дому, в котором засел противник.

"Враг отстреливался гранатами, выпускал свои дроны и отказывался отступать. Следовательно, был последовательно уничтожен бойцами Третьей штурмовой", - сказано в сообщении.

Видео боя с россиянами было снято благодаря штурмовику с позывным серфером из подразделения "HYDRA" 2-й роты 2-го мехбата.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как ранее отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в Новомихайловке.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Третья штурмовая под Авдеевкой ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка.

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