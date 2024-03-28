В Украине заявили о масштабной российской атаке на телеканалы: в эфире была пропаганда
Россияне сегодня, 28 марта, утром организовали масштабную атаку на украинские телеканалы. В эфире появились пропагандисты Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram.
Как отметили в центре, около 9:30 были зафиксированы попытки заглушить эфиры телеканалов 1+1 media, где транслируются каналы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, "ПЛЮСПЛЮС", "Бигуди", 2+2, "УНИАН" и другие.
"Вместо телемарафона и контента других вещателей, украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент России. Все эти действия РФ совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине", - уточняют в SPRAVDI.
По состоянию на сейчас проблему устранили, спутниковое вещание восстановлено. При этом украинцев призвали придерживаться информационной гигиены, чтобы не помогать россиянам распространять дезинформацию.
Отметим, согласно фото, которые обнародовал Центр, в эфире, в частности, транслировали российскую пропагандистку Диану Панченко родом из Украины.
Пропаганда РФ
Напомним, российские пропагандисты уже неоднократно пытались распространять свои фейки в Украине. Чаще всего это делают при помощи Telegram-каналов и других соцсетей.
Также в январе Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области бывшего инженера телерадиокомпании. Он во время оккупации настраивал трансляцию центральных телеканалов России на территории региона.
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.