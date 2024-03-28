ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: в чем причина

Четверг 28 марта 2024 15:00
UA EN RU
Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: в чем причина Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 28 марта, состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Говорили об обстрелах России украинской критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Миссии Украины при НАТО.

Как отмечает пресс-служба, заседание было созвано по инициативе украинской стороны.

Во время заседания министр обороны Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов России, а также мерах по реагированию, которые принимаются Украиной.

Также глава министерства призвал страны-члены НАТО предоставить Украине:

  • дополнительные системы ПВО и ПРО;
  • ракеты к ним.

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

Как пример, в ночь на 22 марта террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар во время которого применили 151 средство воздушного нападения. Во время атаки россияне обстреляли объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения. Также враг повредил внешнюю воздушную линию, идущую на Запорожскую АЭС. В частности, под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье.

Самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харькове. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения займет до двух недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы