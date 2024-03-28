ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Четверг 28 марта 2024 07:44
UA EN RU
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО Фото: силы ПВО уничтожили 26 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь с 27 на 28 марта атаковали территорию Украины тремя типами ракет и ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 26 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 28 марта 2024 года противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецкая область) и 28 ударных дронов типа Shahed-136/131 (район пусков - Курская область РФ, мыс Чауда – Крым)", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Россияне ночью били ракетами и &quot;Шахедами&quot;: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Отмечается, что к отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего силы ПВО уничтожили 26 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.


Удар по Украине в ночь с 27 на 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков.

Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы. Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

В ходе боевой работы взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Вторжение России в Украину Дрони
NEWS
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы