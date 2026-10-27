Жителей Олешек перед возвращением из оккупации вывезут в РФ или Крым, - FT

Жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которые согласятся на выезд во время режима тишины, сначала вывезут в РФ или Крым. После этого люди смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, эвакуированные жители после прибытия в РФ или на оккупированный полуостров смогут выехать на подконтрольную Украине территорию.

FT напомнило слова президента Владимира Зеленского, который отмечал, что российская сторона сделает все возможное для разминирования территории таким образом, чтобы направить людей именно в сторону России.

Глава государства заявлял, что оккупанты планируют использовать этот процесс в собственных целях. В частности, враг стремится создать иллюзию, что тысячи украинских граждан добровольно выбирают выезд в страну-агрессор.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня в 3:00 по киевскому времени на юге Украины начался режим тишины, который продлится до 1 ноября.