Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Інтерв'ю Бена Ходжеса про війну

Американський генерал Бен Ходжес дав інтерв'ю РБК-Україна, в якому розповів про можливий розвиток подій на фронті, допомогу Україні від Заходу і те, як може закінчитися війна.

Дрони над ЗАЕС

Головне управління розвідки Міноборони України показало відео з російського FPV-дрона, який літав над Запорізькою АЕС. Як пояснили в ГУР, росіяни використовують території ЗАЕС для пусків дронів, бо ЗСУ не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Бої за Часів Яр

Бойові дії вже дійшли до межі міста Часів Яр, повідомив начальник МВА Сергій Чаус. За його словами, у місті все ще залишаються декілька сотень цивільних мешканців.

Водночас офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади Олег Калашніков наголосив, що росіянам не вдасться захопити Часів Яр у поставлений їхнім керівництвом термін. Раніше повідомлялось, що РФ хоче взяти місто до 9 травня.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин пояснив, навіщо росіянам потрібен Часів Яр та чим може загрожувати втрата цього міста.

F-16 для України

Речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш роз'яснив свою заяву про "F-16 після Великодня". Він наголосив, що військові не будуть розкривати терміни прибуття F-16 в Україну.

Крим

Українські партизани анонсували "сезон бавовни" в окупованому Криму. Рух опору закликав мешканців півострова ділитись інформацією про військові об'єкти РФ.

Тим часом журналісти проекту "Крим.Реалії" опублікували супутникові знімки наслідків нещодавнього удару по аеродрому в Джанкої. Тоді, ймовірно, було знищено російську систему ППО.

Ситуація в Очеретиному

Російські війська закріпилися в населеному пункті Очеретине на Авдіївському напрямку, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, українська армія ввела резерви для стабілізації обстановки.

Загроза ракетних ударів на Великдень

Речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш не виключає, що росіяни можуть вдатися до ракетних ударів по Україні на Великодні свята.

"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - зауважив він.

Обстріл Харківської області

Росіяни КАБом ударили до Дергачах під Харковом. В результаті обстрілу постраждали дев'ятеро людей - восьмеро дітей та 75-річний чоловік. Четверо дітей отримали поранення середньої тяжкості, ще двоє дітей - легкі поранення кінцівок.

Україна

Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив про проведення Саміту миру у Швейцарії. Подія, на яку запросили країни з усіх континентів, відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці.

На установчий саміт не запрошували Росію, але у швейцарському МЗС сподіваються, що Москва буде присутня на наступних самітах щодо формули миру.

Політика

Сьогодні правоохоронці прийшли до Ірпінської міської ради у справі про можливе незаконне нарахування зарплат і премій чиновникам виконкому. Водночас в мережі повідомляли про обшуки у мера Ірпеня, але поліція цю інформацію заперечила, а також розкрила подробиці подій в мерії.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку. Нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.

Ставка

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед питань сьогоднішнього засідання були фортифікаційні рубежі, ротація підрозділів на фронті, а також виробництво дронів та РЕБ.

Збитки від війни

Голова Нацбанку Андрій Пишний оцінив, чи вистачить заморожених російських активів на Заході, щоб покрити завдані Україні війною збитки. За його словами, сьогодні збитки оцінюються в 500 млрд доларів, що більше, ніж кількість заморожених активів РФ у світі.

Олімпіада

Українським спортсменам дали рекомендації, як поводити себе з росіянами на Олімпійських іграх в Парижі. Зокрема, українцям радять не фотографуватися з представниками держави-агресора, а також не лайкати їхні пости у соцмережах.

Курс долара

Національний банк України знизив офіційний курс долара після вчорашнього зростання. Офіційний курс на 3 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5345 гривні за 1 долар (-0,1025). Натомість курс євро практично не змінився.

Погода

Синоптики попередили українців про нічні заморозки на Великодні вихідні.

"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Світ

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон назвав умови для відправки французьких сухопутних військ в Україну. За його словами, Франція зробить все, щоб Росія не перемогла у війні проти України.

Німеччина

ЗМІ дізналися про можливу таємну вечерю канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Франції Еммануелем Макроном перед візитом глави Китаю Сі Цзіньпіна в Європу. Ініціатором вечері виступає Макрон.

Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував створити європейську "важку бригаду" для реагування на можливі загрози, не залучаючи допомогу США.

Британія

Британія спустошила свою протиповітряну оборону, повідомив телеканал Sky News. За його даними, Британія може бути вразливою до масованих ударів з повітря.

Ірландія

Ірландія може ще більше скоротити виплати українським біженцям. Таку пропозицію обговорюють в уряді країни. Наразі зменшену допомогу отримують новоприбулі втікачі від війни.

США

Директор Національної розвідки США Евріл Хейнс оцінила можливість завершення війни РФ проти України найближчим часом. На її думку, Росія буде продовжувати агресивну тактику ведення війни.