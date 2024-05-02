Шольц та Макрон проведуть "таємну зустріч" перед візитом Сі Цзіньпіна до Франції, - Politico
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон проведуть "таємну вечерю" в Парижі. Зустріч відбудеться за кілька днів до приїзду до Франції глави Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією видання, Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами. Вона пройде в одному із французьких ресторанів.
Журналісти уточнюють, що ключовою темою буде візит Сі Цзіньпіна, який приїде до Франції вже в неділю, 5 травня, і пробуде там три дні. Німецький канцлер, ймовірно, розповість французькому президентові про свою поїздку до Китаю минулого місяця.
Співробітник Німецького фонду Маршалла Ноа Баркін розповів, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться наступного тижня. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Politico пише, що під час вечері Макрон та Шольц можуть обговорити і фінансування сфери оборони в ЄС. Президент Франції хоче створення "оборонних облігацій", які передбачають випуск у Європі боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц поки що не підтримує ініціативу.
"Сварка" між Макроном та Шольцем
Нагадаємо, кілька місяців тому з'явилися чутки про сварку між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Напруга у відносинах відбулася після того, як французький лідер допустив відправку наземних військ в Україну. Таку ідею канцлер розкритикував.
Як зазначав у коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, інформація про сварку між лідерами - неправдива.
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