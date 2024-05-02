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Бої за Очеретине під Авдіївкою. Ворогу вдалося прорватися і закріпитися, ЗСУ ввели резерви

Очеретине, Четвер 02 травня 2024 13:44
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Бої за Очеретине під Авдіївкою. Ворогу вдалося прорватися і закріпитися, ЗСУ ввели резерви Фото: у ЗСУ заявили, що росіянам вдалося частково закріпитися в Очеретиному (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російським окупаційним військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Авдіївському напрямку. ЗСУ ввели резерви для стабілізації, ситуація контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ситуація така, що наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися у цьому населеному пункті. Одна частина, яка перебуває під контролем ворога, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Там тривають важкі бої, ЗСУ контролюють цю ситуацію", - сказав він.

Як і раніше речник нагадав, що ворог кинув на штурми Очеретиного до чотирьох бригад. Своєю чергою Сили оборони України вживають заходів для стабілізації ситуації на цьому напрямку, зокрема, для повернення під контроль Очеретиного.

"З цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву", - зазначив Волошин.

Бої за Очеретине під Авдіївкою. Ворогу вдалося прорватися і закріпитися, ЗСУ ввели резерви

скриншот deepstatemap.live

Бої у районі Авдіївки

Зазначимо, що Авдіївський напрямок був один з "найгарячіших" від жовтня 2023 року. Саме тоді росіяни посилили штурми, щоб захопити Авдіївку. Оборона міста, яке розташоване за приблизно 15 км від Донецька, тривала до середини лютого 2024 року.

ЗСУ вийшли з Авдіївки, але оборонна операція продовжилася. Наразі окупантам вдалося просунутися і захопити низку населених пунктів біля Авдіївки. Зокрема, у селі Очеретине тривають активні бої.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські війська відійшли з трьох населених пунктів у Донецькій області.

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