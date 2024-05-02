Бої за Очеретине під Авдіївкою. Ворогу вдалося прорватися і закріпитися, ЗСУ ввели резерви

Російським окупаційним військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Авдіївському напрямку. ЗСУ ввели резерви для стабілізації, ситуація контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ситуація така, що наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися у цьому населеному пункті. Одна частина, яка перебуває під контролем ворога, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Там тривають важкі бої, ЗСУ контролюють цю ситуацію", - сказав він.

Як і раніше речник нагадав, що ворог кинув на штурми Очеретиного до чотирьох бригад. Своєю чергою Сили оборони України вживають заходів для стабілізації ситуації на цьому напрямку, зокрема, для повернення під контроль Очеретиного.

"З цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву", - зазначив Волошин.

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