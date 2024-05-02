У мережі написали про обшуки в мера Ірпеня: поліція зробила заяву

В мережі поширюється інформація, що сьогодні, 2 травня, в Ірпінській міськраді та в мера Ірпеня Олександра Маркушина нібито пройшли обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Київської області .

Правоохоронці повідомили, що вони встановлюють обставини нарахування зарплат і премій чиновникам виконкому Ірпінської міської ради.

"За заявою депутата Ірпінської міської ради Київською обласною прокуратурою було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану", - повідомили в поліції.

Наразі слідчими поліції Київської області перевіряється інформація щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб міськвиконкому.

У рамках досудового розслідування сьогодні, 5 травня, поліцією Київської області у приміщенні Ірпінської міськради оголошено дві ухвали Святошинського районного суду міста Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб.

"Інших слідчих дій в адмінбудівлі міської ради чи у виконавчому комітеті поліцейськими не проводилось. Безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня слідчі дії не здійснювались", - повідомили правоохоронці.